靑, 6대 청년 정책과제 도출… 프리랜서 경력증명·사회 첫 출발 교육 등

강훈식, 청년미래자문단 최종회의 개최

6개월간 회의 통해 최종 과제 마련

姜 “청년이 정책 주체될 수 있도록 노력”

이미지 확대 이재명 대통령, 국무총리 후보자에 한성숙 지명 강훈식 대통령비서실장이 지난 7일 청와대 기자회견장에서 이재명 대통령이 신임 국무총리 후보자로 한성숙 중소벤처기업부 장관을 지명했다고 발표하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령, 국무총리 후보자에 한성숙 지명 강훈식 대통령비서실장이 지난 7일 청와대 기자회견장에서 이재명 대통령이 신임 국무총리 후보자로 한성숙 중소벤처기업부 장관을 지명했다고 발표하고 있다.

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세줄 요약 청와대가 청년미래자문단 최종 회의를 열고 프리랜서 경력증명 시스템, 청년 신용·재무상담, 사회 첫 출발 교육 등 6개 청년 정책과제를 도출했다. 청년 당사자와 전문가 의견을 반영해 노동시장 진입, 위기 조기 개입, 정책 접근성 강화를 추진했다. 청와대, 청년미래자문단 최종 회의 개최

프리랜서 경력증명 등 6대 과제 도출

청년 노동·위기·정책 접근성 강화

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청와대가 14일 청년들의 목소리를 반영해 프리랜서 경력증명 시스템, 사회 첫 출발 교육 등 6개의 청년 정책과제를 도출했다.강훈식 청와대 비서실장은 이날 청년미래자문단 최종 회의를 열었다고 청와대는 밝혔다. 강 실장이 단장을 맡은 자문단은 지난해 11월 출범 이후 청년 당사자, 현장 활동가, 전문가 등이 참여해 청년 현안을 논의해왔다. 자문단은 총 여섯 차례의 회의를 통해 40개의 정책 아이디어를 발굴했고, 이를 바탕으로 10개의 중점 과제를 선정한 뒤 관계부처 검토와 협의를 거쳐 최종 6개의 정책 과제를 마련했다.이날 회의에서는 자문단 간사를 맡고 있는 이주형 청와대 청년담당관이 운영 경과 및 최종 과제를 보고했다. 최종 과제는 프리랜서 경력증명 시스템 구축(고용노동부), K농산어촌 청년 워킹홀리데이(농림축산식품부), 원스톱 청년 신용·재무상담 지원체계 구축(금융위원회), 청년기회보장제 신설(노동부), 청년정책 종합상담 도입·운영(국무조정실), 고교 3학년 대상, 사회 첫 출발 교육(국조실)이다. 청년의 노동시장 진입과 탐색 지원, 청년 위기 조기 개입 및 회복, 청년정책 진입 및 연결 강화를 주요 내용으로 담고 있다고 청와대는 설명했다.이어 위원들은 지난 6개월간의 자문단 활동을 마무리하며 활동 경험과 청년 정책 및 현안에 대한 의견을 공유했다. 안예슬 위원은 “위원들의 제안과 의견을 듣는 데 그치지 않고, 구체적인 정책 대안으로 발전시킬 수 있어 효능감이 있었다”고 말했다. 엄보운 위원은 “청년들이 더 이상 정책의 수혜 대상이 아닌 주체가 될 수 있도록 더 많은 기회를 제공해 줄 것”을 제안했다.강 실장은 최종 과제 중 프리랜서 경력증명 시스템 구축 과제와 관련해 “일을 하고 있음에도 경력으로 인정받지 못하는 청년들의 현실에 대해 이야기해 주셨고, 이 문제만큼은 꼭 해결의 실마리를 찾아보자 말씀드렸다”며 “청년들의 문제의식이 실제 정책으로 발전한 좋은 사례”라고 밝혔다. 그러면서 “앞으로도 제안 과제들이 실질적으로 반영되기 위한 역할을 다하겠다”며 “청년들이 정책의 주체가 될 수 있는 참여의 방식과 구조, 프로세스를 만들기 위해 노력하겠다”고 했다.청와대는 자문단이 제안한 6개 과제가 구체적인 정책으로 실행될 수 있도록 관련 중앙부처 및 재정 당국과 협의해 나갈 예정이다.