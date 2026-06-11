[포토] 공군 1호기 호위하는 이탈리아 전투기

세줄 요약 이재명 대통령이 유럽 순방의 두 번째 방문지인 이탈리아 로마에 도착했다. 공군 1호기가 영공에 들어서자 이탈리아 전투기 두 대가 측면 호위를 했고, 공항에는 군·경 32명이 도열해 예우했다. 정상회담과 국빈 만찬도 이어진다. 이재명 대통령, 이탈리아 로마 도착

공군 1호기 영공 진입 때 전투기 호위

정상회담·만찬 등 국빈 일정 예정

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이재명 대통령이 10일(현지시간) 유럽 순방의 두 번째 방문지인 이탈리아 로마에 도착했다.이 대통령은 로마에서 세르지오 마타렐라 이탈리아 대통령의 초청에 따른 국빈 방문 일정을 소화하게 된다.로마 다빈치 국제공항에서는 이탈리아 육·해·공군과 경찰 등에서 32명이 공군 1호기 앞에 도열해 이 대통령을 맞이했다.이에 앞서 벨기에 브뤼셀을 출발한 1호기가 이탈리아 영공에 진입하자, 이탈리아 공군 소속 유로파이터 전투기 두 대가 측면 호위비행을 하며 예우하기도 했다.이 대통령은 11일 오전부터 공식 환영식, 마타렐라 대통령과의 정상회담, 공동 언론 발표, 국빈 만찬 등을 소화한다.이어 이탈리아 하원의장 면담과 무명용사의 묘 헌화 일정 등도 계획돼 있다.이튿날에는 조르자 멜로니 국무총리와의 정상회담과 양해각서(MOU) 교환식 등도 진행된다.이 대통령의 방문에 맞춰 현지에서 ‘한-이탈리아 비즈니스 라운드 테이블’도 열려 양국 간 기업 교류 활성화를 모색하게 된다.아울러 이 대통령은 이탈리아 지방 도시를 방문하는 국빈 예우 관례에 따라 피렌체를 방문해 양측의 문화협력 강화 방안을 논의한다.