李대통령, 지지율 하락에 “겸허히 받아들여… 더 겸손·포용할 것”

지지율, 지선 전에 비해 9.4%p 하락

李 “냉정한 국민의 평가… 더 열심히 할 것”

이미지 확대 인사말하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 9일(현지시간) 벨기에 브뤼셀 한 호텔에서 열린 동포 만찬간담회에서 인사말을 하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 인사말하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 9일(현지시간) 벨기에 브뤼셀 한 호텔에서 열린 동포 만찬간담회에서 인사말을 하고 있다.

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세줄 요약 이재명 대통령이 6·3 지방선거 뒤 국정 지지율 하락에 대해 국민께 죄송하다고 밝혔다. KSOI 조사에서 긍정 평가는 50.4%로 직전보다 9.4%포인트 떨어졌다. 대통령은 냉정한 평가를 겸허히 받아들이고 더 낮은 자세로 겸손·포용하겠다고 다짐했다. 지지율 하락에 국민께 죄송하다는 입장

KSOI 조사 긍정평가 50.4%로 하락

더 낮은 자세·겸손·포용 다짐

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이재명 대통령은 10일 6·3 지방선거 이후 대통령 지지율이 하락한 데 대해 “국민 여러분 죄송하다. 냉정한 국민의 평가를 겸허하게 받아들인다”라고 밝혔다.이 대통령은 이날 엑스(X)에 한국사회여론연구소(KSOI)의 지난 8~9일 조사 결과(표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 중앙선거여론조사심의위 참조)를 인용하며 이같이 말했다.해당 조사에서는 이 대통령의 국정 운영 긍정 평가가 50.4%로, 지방선거 전에 실시했던 직전 조사 대비 9.4%포인트 하락한 것으로 나타났다.이 대통령은 “더 낮은 자세로 더 겸손하게, 더 넓게 벌리고 더 많이 포용하며 더 열심히 하겠다”고 다짐했다.앞서 이 대통령은 지난 8일 취임 1주년 기자회견에서 지방선거 결과에 대해 “이길 거를 졌다, 또 이겨야 되는 곳을 졌다고 하면 최소한 성공은 아니다”며 “결국은 국민들의 경고라고 생각한다”고 밝힌 바 있다.