이 대통령 출국 환송에 불참한 정청래…靑 “인원 최소화”

세줄 요약 이재명 대통령이 G7 정상회의 참석차 유럽 순방길에 올랐지만, 관례와 달리 정청래 대표와 한병도 원내대표가 환송 행사에 나오지 않았다. 청와대는 중동 전쟁 장기화와 선관위 부실 관리 대응 등 국내 상황을 고려해 인원을 최소화했다고 밝혔다. G7 순방 출국, 정청래·한병도 불참

관례 깨진 환송, 당청 갈등설 확산

청와대, 국내 상황 고려해 최소화

이미지 확대 이재명 대통령, G7 정상회의 등 유럽 순방 G7 정상회의 참석차 유럽 순방 일정에 나선 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일 경기 성남 서울공항에서 공군1호기로 이동하고 있다. 강훈식(앞줄 왼쪽) 대통령비서실장과 김민석(앞줄 오른쪽) 국무총리가 이 대통령 부부를 배웅하고 있다. 2026.6.9. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령, G7 정상회의 등 유럽 순방 G7 정상회의 참석차 유럽 순방 일정에 나선 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일 경기 성남 서울공항에서 공군1호기로 이동하고 있다. 강훈식(앞줄 왼쪽) 대통령비서실장과 김민석(앞줄 오른쪽) 국무총리가 이 대통령 부부를 배웅하고 있다. 2026.6.9. 뉴스1

이미지 확대 이재명 대통령, 인도·베트남 순방 출국 인도·베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 성남 서울공항에서 공군 1호기로 이동하고 있다. 2026.4.19 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령, 인도·베트남 순방 출국 인도·베트남을 국빈 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 19일 성남 서울공항에서 공군 1호기로 이동하고 있다. 2026.4.19 연합뉴스

이미지 확대 G7 정상회의 참석 계기 유럽 방문하는 이재명 대통령 G7 정상회의 참석 계기 유럽을 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일 경기 성남공항에서 공군 1호기로 향하고 있다. 2026.06.09. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 G7 정상회의 참석 계기 유럽 방문하는 이재명 대통령 G7 정상회의 참석 계기 유럽을 방문하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일 경기 성남공항에서 공군 1호기로 향하고 있다. 2026.06.09. 뉴시스

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이재명 대통령이 9일 주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 위해 벨기에 브뤼셀로 향한 가운데 환송 행사에 정청래 대표를 비롯한 여당 지도부가 불참해 정치권에서 여러 추측이 나오고 있다.이 대통령은 이날 오전 성남 서울공항에서 G7 정상회의 참석을 계기로 열흘간의 유럽 순방 일정을 위해 출국했다.서울공항에서 열린 환송 행사에는 김민석 국무총리, 강훈식 대통령비서실장, 윤호중 행정안전부 장관, 홍익표 정무수석, 김진아 외교부 2차관과 방문국 대사 등이 참석했다.그러나 정 대표와 한병도 원내대표는 행사에 나타나지 않았다.그동안 여당 대표와 원내대표는 대통령 순방 환송 행사에 참석하는 것이 관례였다. 이날 여당 지도부가 나타나지 않은 것은 이례적이다.정 대표는 지난 1월 일본 나라현, 지난 3월 싱가포르와 필리핀을 방문하는 이 대통령을 서울공항에서 환송했다.중동 전쟁 발발 이후인 4월 19일 인도·베트남 순방 출국 때는 정 대표와 한 원내대표 모두 환송 행사에 참석했다.김 총리는 참석하고 정 대표는 불참하면서 당청 갈등설도 제기됐다.오는 8월 전당대회에서 김 총리와 정 대표가 경쟁할 것으로 예상되기 때문이다.게다가 전날 이 대통령은 취임 1주년 기자회견에서 지방선거 결과와 관련해 “국민이 저에게, 또는 이 정권에 주는 경고”라며 “이길 것을 졌다거나 이겨야 하는 곳을 졌다면 문제가 다르다. 최소한 성공은 아니다”라고 말했다. 이번 선거에 대해 “전국적으로 민주당에 큰 승리”라는 정 대표와 완전히 다르게 평가한 것이다.반면 김 총리에 대해서는 “김 총리의 정말로 뛰어난 리더십으로 내각은 정말 큰 소리, 잡음 하나 없이 치열하게 잘 달려왔다”면서 “역사적으로 이렇게 단기간 내에 구체적 성과를 많이 낸 내각이 있을까 싶을 정도로 잘해줬다”고 칭찬했다.또 김 총리의 사퇴를 두고는 “이제는 다른 역할을 맡는 게 더 적정하다고 보이기 때문에 역할을 바꾸게 된 것”이라고 설명했다.이날 환송 행사로 당청갈등설이 제기된 것과 관련해 청와대는 “중동 전쟁의 장기화와 선거관리위원회 부실 관리 대응 등 국내 상황을 염두에 둬서 환송 인원을 최소화했다”고 설명했다.한편 정 대표는 이날 지방에서 외부 일정을 소화한 것으로 알려졌다.