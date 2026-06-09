“이겨야 할 곳 졌다면 성공 아니다”… 李 ‘선거 성적표’ 언급

6·3 지방선거 평가“2~3일은 저도 상태 별로 안 좋아
주권자 설득하는 마음 부족했다
한성숙 총리 후보, 일만 할 사람”
국정 기조 전환 가능성엔 선 그어
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총리 후보자 첫 출근
한성숙 국무총리 후보자가 8일 서울 종로구 금융감독원 연수원에 마련된 인사청문회 준비사무실로 첫 출근하고 있다. 한 후보자는 “(총리가 되면) 당면한 민생경제 비상상황을 타개하는데 총력을 기울이겠다”고 밝혔다.
이지훈 기자
이지훈 기자
이재명 대통령은 6·3 지방선거 결과에 대해 “이겨야 하는 곳을 졌다면 최소한 성공은 아니다”라고 8일 밝혔다. 집권 2년 차 초입에 받아든 민심 성적표를 ‘경고’로 규정하며 국정의 고삐를 죄는 모습이다.
이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 진행한 취임 1주년 기자회견에서 “국민이 저 또는 이 정권에 주는 경고”라며 “더 낮은 자세로 겸손해야 한다”고 말했다.
이 대통령은 “(선거 후) 2~3일은 저도 상태가 별로 좋지 않았다”며 “결론은 나의 부족함이란 생각이었다”고 털어놨다. 그러면서 “국민들이 역시 무서운 존재라는 생각을 하게 됐다”며 “마지막 한순간까지 단 한 명의 주권자까지도 정말 죽을힘을 다해서 온 정성을 다해서 말씀드리고 설득하겠다는 마음이 부족하지 않았나 하는 생각이 들었다”고 전했다.
이 대통령의 발언은 이번 선거에서 여당이 광역단체장 선거 16곳 중 12곳에서 승리했지만 서울시장 탈환에 실패한 것을 염두에 둔 것으로 풀이된다. 오세훈 서울시장이 승리하면서 정치권에선 이재명 정부에 대한 ‘견제 민심’이 작동한 것이란 분석이 나왔다.
이 대통령은 집권 여당은 야당과 달라야 한다고도 했다. 이 대통령은 “집권했을 때는 우리가 어떻게 하겠다는 비전을 끊임없이 제시해야 한다”고 말했다. 또 “야당은 창을 잘 써야 하고, 여당은 그릇이 돼야 한다”며 통합을 강조했다. 이어 “(여당이) 과격한 표현을 하거나 색채를 구분한다든지, 사상검열을 한다든지, 이해관계를 가지고 모욕하면 안 된다”고 덧붙였다.
전날 국무총리 후보자로 한성숙 중소벤처기업부 장관을 지명한 배경을 두고는 “꽤 고민이 적지는 않았는데 결론은 일할 사람으로, 일만 할 사람으로 (선택했다)”고 말했다. 김민석 총리에 대해서는 “뛰어난 리더십으로 큰 소리나 잡음 없이 하나의 목표를 향해 제가 제시하는 방향대로 치열하게 잘 달려왔다”고 극찬했다. 그러면서 “이제는 또 다른 역할을 맡는 게 더 적절하다고 생각해 역할을 바꾸게 됐다”고 언급했다. 김 총리의 당권 도전을 언급한 것이다.
이새날 서울시의원 “신사나들목 전망쉼터 조성… 압구정 선착장 활성화 유도”
서울시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 한강버스 압구정 선착장 주변의 접근성 개선을 위한 ‘전망쉼터 조성공사’를 완료하고, ‘잠원 한강공원 리버뷰 가든 조성공사’를 추진하는 등 잠원한강공원 신사나들목 일대의 시민 휴식 인프라 확충에 힘쓰고 있다고 밝혔다. 이 의원은 그동안 압구정 선착장 활성화와 시민 편의 증진을 위해 다양한 환경 개선 사업을 추진해 왔다. 특히 이를 통해 한강공원의 접근성을 높이고 시민들의 이용 만족도를 향상시키는 데 주력하고 있다. 신사나들목 인근 압구정 선착장 주변에 추진된 ‘전망쉼터 조성공사’는 최근 마무리됐다. 이번 사업을 통해 기존의 가파르고 불편했던 진입계단을 철거하고, 시민들이 한강을 조망하며 휴식할 수 있는 폭 15m, 높이 3.5m 규모의 계단형 쉼터를 조성했다. 새롭게 조성된 전망쉼터는 개장 이후 많은 시민들이 찾으며 한강 경관을 즐길 수 있는 휴식 공간으로 활용되고 있다. 이와 함께 서울시 미래한강본부 녹지관리과가 추진하는 ‘잠원 한강공원 리버뷰 가든 조성공사’도 한창이다. 지난 5월 12일 착공해 오는 6월 30일 준공을 목표로 속도를 내고 있다. 시는 이번 공사가 완공되면 도심 속 생태·휴식
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추가 개각에 대해선 구체적 시기를 언급하지 않았다. 이 대통령은 “정부 출범 1년이 됐다. 이제 일하는 방식과 내용, 방향을 조금 재조정해야 할 시점이 돼 가는 것 같다”면서도 “어느 시점에 어느 부처를 어느 정도로까지는 (개각할지) 세밀하게 아직 검토해 보지는 않았다”고 신중한 태도를 보였다. 국정 기조 전환 가능성에 대해선 “바뀔 게 없다”며 “정치적 요소보다는 주어진 권한을 가지고 할 수 있는 최대치를 지금보다 더해야 한다”고 강조했다.
세줄 요약
- 지방선거 결과를 국민 경고로 해석
- 설득 부족·겸손 필요성 직접 언급
- 국정 기조 전환 가능성엔 선 그음
2026-06-09 5면
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