국가 균형 발전 강조… 李 “미래 세대·지방에 투자” [李대통령 취임 1주년 기자회견]

저출생·청년·균형발전

세줄 요약 이재명 대통령은 취임 1주년 기자회견에서 저출생 해법의 핵심으로 희망 있는 사회를 제시했다. 청년 세대의 불안에 공감하며 미래 세대에 대한 대규모 투자 필요성을 강조했고, 결혼·출산 의향 증가를 문화 변화의 신호로 봤다. 또 재정·산업·인프라를 지방에 더 배분하는 국가 균형 발전과 공기업 배치 확대도 추진하겠다고 밝혔다. 저출생 해법으로 희망 사회와 미래 투자 강조

청년 불안 공감, 결혼·출산 의향 증가 긍정 평가

재정·산업·인프라 지방 배분, 균형발전 추진

2026-06-09 4면

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이재명 대통령은 8일 저출생 문제 해법과 관련해 “제일 중요한 것은 희망이 있는 사회를 만드는 것”이라며 “정말 큰 투자와 결단이 필요하고 그게 정권이 해야 할 제일 중요한 과제”라고 강조했다. 미래 세대를 위한 투자와 국가 균형 발전에 대한 의지도 피력했다.이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 최근 결혼·출산 의향자가 늘었다는 통계를 소개하며 “꽤 희망적인 것이다. 일시적 문제가 아니라 문화가 바뀌고 있는 것”이라고 평가했다.청년 세대가 직면한 현실에도 깊은 공감을 표했다. 이 대통령은 “지금의 청년 세대는 현실은 아름다운데 미래는 암울한 정말로 특이한 시절을 살고 있다”며 “정말 힘들고 화날 것”이라고 말했다. 그러면서 “누군들 아이 낳아서 결혼해서 가정 이루고 행복하게 살고 싶지 않겠나. 그런데 그걸 포기하지 않나”라고 짚었다. 이어 “그래서 우리가 미래에 투자를 많이 해야 한다. 지금 당장도 중요한데 미래 세대를 위한 투자도 늘리겠다”고 전했다.국가 균형 발전 구상도 제시했다. 이 대통령은 “재정·산업·경제 정책, 인프라 투자 등 모든 면에서 지방에 가중치를 주고 있다”며 “아예 법으로 강제하려고 준비 중이다. 그게 대한민국이 사는 길”이라고 했다. 또 “지방의 정주 여건을 개선하고, 미래 비전을 조금이라도 더 갖게 하고, 산업이나 공기업 배치도 늘리면 지방의 효율성이 훨씬 높다”고 설명했다.공기업 지방 이전과 관련해서는 “지방 이전이 효과가 작기는 하지만 있는 건 분명하다”며 “분산을 시켜놓으니까 집중 효과가 조금 떨어진다. 이번에는 (한곳에) 몰아 보낼 생각”이라고 밝혔다.