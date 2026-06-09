李, 초과이윤 배분 논쟁엔 신중모드… “기업 탈출할 수도”

민생 경제“반도체 초과 세수 활용안 마련”이재명 대통령은 8일 삼성전자·SK하이닉스 등 반도체 기업의 초과이윤 배분 논쟁에 대해 “국가 산업 정책에도 매우 심각한 영향을 미칠 수 있는 의제”라며 “신중하게 접근해야 한다”고 밝혔다.
이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 “여기(초과이윤)에는 노동자의 기여도 있고, 회사 투자자의 몫도 있다. 보조금을 지원해 준 국민도 있다”며 이렇게 말했다. 반대 여론을 의식해 속도 조절을 한 것으로 풀이된다.
이 대통령은 “과거에는 (이익이 남으면) 월급을 올려 달라고 했지 영업이익을 나눠 갖자고 하는 건 상상을 못 했다. 아주 발랄하지 않나”라면서 “우리나라만 먼저 이런 것을 도입하면 기업이 탈출할 수 있다. 영업이익률이 높아 일부를 떼라는 사회적 압력이 있다면 투자를 망설이지 않겠나”라고 말했다.
이어 “매우 어려운 주제이지만 피할 수 없는 현실”이라면서 “우리나라 안에서만 논쟁해 끝낼 문제는 아니다. 곧 세계적 공통 의제가 될 것이고 국제적인 논의가 필요하다”고 했다.
반도체 호황에 따른 초과 세수를 활용하는 문제에 대해 이 대통령은 “빚을 갚는 게 최고라고 생각하는 사람이 있는데 빚이 없는 게 절대 진리는 아니다. 바보 같은 짓 중 하나”라고 말했다. 재정을 통한 경제성장론을 강조한 것이다.
이 대통령은 기념사에서 “성장의 과실이 특정 기업, 특정 지역, 특정 부문에 머물러선 안 된다”면서 “조만간 성장 전략의 대전환을 이뤄낼 대규모 투자 프로젝트를 국민 앞에 공개할 예정”이라고 약속했다. 재정경제부가 이달 중으로 발표할 하반기 경제성장전략을 가리킨 것으로 보인다.
이 대통령은 최근 중동전쟁발 고물가 상황에 대해 “원유 수급은 수입처 다변화와 안정 대책을 통해 87% 이상 수급이 정상적으로 이뤄지고 있다”면서 “전체 물가상승률은 다른 나라보다 나름 안정적으로 관리되고 있다고 판단된다. 위기 상황까지는 가지 않을 것”이라고 밝혔다.
세줄 요약
- 반도체 초과이윤 배분 논쟁 신중 접근 주문
- 기업 탈출·투자 위축 우려와 국제 논의 강조
- 초과 세수 활용한 성장 전략 전환 예고
2026-06-09 4면
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