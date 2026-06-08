李대통령 “원유값 과거로 돌아가기 쉽지 않아…물가 상승 최소화할 것”

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“중동 전쟁은 쉽게 끝날 것 같지 않아”

“위기 상황까지는 가지 않을 걸로 판단”

이미지 확대 이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 발언하고 있다. 2026.6.8 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 발언하고 있다. 2026.6.8 연합뉴스

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이재명 대통령은 8일 중동 전쟁에 따른 고물가 상황에 대해 “시장 질서를 정상화함으로써 불필요하게 과도하게 물가가 상승하는 것들을 관리하면 최악의 사태는 충분히 피할 수 있다”고 밝혔다.이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 “중동 전쟁은 쉽게 끝날 것 같지 않다”라며 이같이 밝혔다. 이 대통령은 “이미 상당히 많은 채유 시설, 공항이나 송유관 같은 기반 시설이 파괴된 상태이기 때문에 바로 전쟁이 휴전에 이른다고 해도 쉽게 복구되지는 않을 거라고 생각된다”며 “그런 점을 충분히 감안해서 대응 대책을 강구하고 있다”고 설명했다.이 대통령은 “문제는 물가”라며 “불안정성 때문에 원유 가격이 과거로 돌아가는 건 그리 쉬울 것 같지 않다”고 짚었다. 그러면서도 “현재도 전체 물가 상승률은 다른 나라에 비해서 나름 안정적으로 관리되고 있다”며 “국가가 가진 역량을 최대한 동원해서 상승률 폭이 최소화될 수 있도록 할 생각”이라고 전했다. 끝으로 “위기 상황 정도까지는 가지 않을 것으로 생각된다”고 덧붙였다.