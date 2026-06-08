[속보] 李 “올해 ‘대체불가 대한민국’ 담대한 꿈 시작된 해로”

이재명 대통령은 올해를 ‘대체불가 대한민국’의 담대한 꿈이 시작된 해로 규정했다. 민주주의·통상·민생의 3대 위기를 헤쳐 왔다고 평가하며, 초격차 산업강국 도약을 위한 대규모 투자 프로젝트를 곧 공개하겠다고 밝혔다. 핵잠·전작권, 반도체 초과세수 활용, 주가조작·부동산범죄 엄단도 강조했다.

민주주의·통상·민생 3대 위기 극복 평가

대체불가 대한민국, 담대한 꿈의 시작 선언

초격차 산업강국·투자 프로젝트 공개 예고