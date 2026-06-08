[속보] 李 “올해 ‘대체불가 대한민국’ 담대한 꿈 시작된 해로”

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[속보] 李 “올해 ‘대체불가 대한민국’ 담대한 꿈 시작된 해로”

신진호 기자
신진호 기자
입력 2026-06-08 10:13
수정 2026-06-08 10:18
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세줄 요약
  • 민주주의·통상·민생 3대 위기 극복 평가
  • 대체불가 대한민국, 담대한 꿈의 시작 선언
  • 초격차 산업강국·투자 프로젝트 공개 예고
이미지 확대
이재명 대통령, 취임 1주년 기자회견 발언
이재명 대통령, 취임 1주년 기자회견 발언 이재명 대통령이 8일 청와대 영빈관에서 열린 취임 1주년 기자회견에서 발언하고 있다. 2026.6.8 연합뉴스


“1년간 민주주의·통상·민생 3대 위기 파고 헤쳐와”

“올해 ‘대체불가 대한민국’ 담대한 꿈 시작된 해로”

“초격차 산업강국으로…대규모 투자프로젝트 곧 공개”

“핵잠·전작권 등 결실에 최선…외교안보 강국으로”

“반도체로 인한 초과 세수, 효과적 활용 방안 마련”

“주가조작·부동산범죄 엄단…특권해체 구조개혁 이행”

“두툼한 ‘사회 안전 매트리스’…국민 생명·안전 최우선 시스템 구축”

“대격변시대, 변화에 능동적인 ‘혁신적 실용 정부’로 거듭”

“하루하루 임기 마지막 날 심정으로 죽을 힘 다해 뛸 것”
신진호 기자
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