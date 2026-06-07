李대통령, 내일 취임 1주년 회견…‘2년 차 청사진’ 윤곽 나온다

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세줄 요약 이재명 대통령이 8일 취임 1주년 기자회견을 열고 집권 2년 차 국정 비전과 정책 방향을 밝힐 예정이다. 부동산, 검찰개혁, 지방균형발전과 민생경제, 외교·안보, 사회·문화 구상이 함께 제시될 전망이다. 취임 1주년 회견서 2년 차 국정 비전 제시

부동산·검찰개혁·균형발전 등 핵심 과제 공개

총리 인선·참모진 개편 여부도 관심 집중

이미지 확대 발언하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 4일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.6.4 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 발언하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 4일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.6.4 연합뉴스

이미지 확대 국기에 경례하는 이재명 대통령 부부 이재명 대통령과 김혜경 여사가 6일 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 제71회 현충일 추념식에서 국기에 경례하고 있다. 2026.6.6 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국기에 경례하는 이재명 대통령 부부 이재명 대통령과 김혜경 여사가 6일 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 제71회 현충일 추념식에서 국기에 경례하고 있다. 2026.6.6 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령, 시장 방문 이재명 대통령과 김혜경 여사가 6일 서울 강동구 중앙보훈병원 위문 방문 후 인근 길동복조리시장에서 커피를 마시고 있다. 2026.6.6 청와대 제공 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령, 시장 방문 이재명 대통령과 김혜경 여사가 6일 서울 강동구 중앙보훈병원 위문 방문 후 인근 길동복조리시장에서 커피를 마시고 있다. 2026.6.6 청와대 제공

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이재명 대통령이 8일 취임 1주년 기자회견을 열고 국정 2년 차 비전과 주요 정책 방향을 제시한다.7일 청와대에 따르면 이번 회견에서는 부동산 정책과 검찰개혁, 지방균형발전 등 핵심 국정 과제의 추진 방향이 공개될 예정이다. 민생경제를 비롯해 외교·안보, 사회·문화 분야 전반에 대한 구상도 함께 제시될 것으로 보인다.이번 기자회견은 취임 30일, 100일, 신년 회견에 이어 네 번째로 열리는 공식 회견으로, 내외신 기자 약 160명이 참석한 가운데 약 100분간 진행된다. 별도의 각본 없이 질의응답 중심으로 진행되며, 청년 세대의 시각을 반영하기 위해 대학 언론 기자 2명도 참석한다.정치권에서는 이번 회견이 집권 2년 차 국정 운영의 방향성을 가늠하는 자리가 될 것으로 보고 있다. 특히 국무총리 인선과 청와대 참모진 개편, 일부 내각 교체 여부 등에 대한 언급이 나올지 주목된다.여권 일각에서는 김민석 총리가 8월 또는 9월 예정된 더불어민주당 전당대회 출마 가능성이 제기되면서 후임 인선 논의가 막판 진행 중인 것으로 알려졌다.총리 후보군으로는 강훈식 비서실장과 정성호 법무부 장관, 한성숙 중소벤처기업부 장관 등이 거론된다. 청와대 참모진 개편과 관련해서도 일부 수석비서관 교체 가능성이 제기된다. 정부 내각에서는 일부 부처 장관 교체설이 함께 나오고 있다.이 대통령은 집권 2년 차 국정 기조로 서민 물가 부담 완화와 첨단산업 육성, 국토균형 발전, 외교·안보 위상 강화를 제시한 바 있어, 이번 회견에서 구체적인 정책 방향이 제시될 가능성이 크다.이 대통령은 지난 2일 집권 2년 차 국정 운영과 관련해 “수출 등 핵심지표 개선의 성과를 중소기업, 소상공인, 서민 취약계층 등 민생 전반으로 확산시키는 데 주력해야겠다”고 밝혔다.이어 “인공지능 혁명과 에너지 전환을 가속할 물적, 제도적 기반을 튼튼하게 만들고 반도체뿐 아니라 로봇, 방산 등 여타 첨단산업 육성에도 박차를 가해 글로벌 초격차 경제 강국의 문도 활짝 열어가야겠다”고 강조한 바 있다.또한 이번 회견에서는 6·3 지방선거 및 재·보궐선거 결과에 대한 평가도 질의응답 과정에서 언급될 것으로 보인다.