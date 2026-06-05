靑, 선관위원장 사의에 “무겁게 받아들여… 국민 신뢰 회복해야”

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靑, 선관위원장 사의에 “무겁게 받아들여… 국민 신뢰 회복해야”

박기석 기자
박기석 기자
입력 2026-06-05 18:05
수정 2026-06-05 18:05
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靑 “선관위, 충분한 소명과 엄정한 조치해야”

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노태악 선관위원장 대국민 사과
노태악 선관위원장 대국민 사과 노태악 중앙선거관리위원장이 5일 경기도 과천 중앙선거관리위원회에서 투표용지 부족 사태에 대한 대국민 사과를 하고 있다.
연합뉴스


청와대는 5일 노태악 중앙선거관리위원장과 허철훈 사무총장이 ‘6·3 지방선거 투표용지 부족 사태’로 사의를 표명한 데 대해 “무겁게 받아들인다”고 밝혔다.

청와대 관계자는 이어 “선관위는 선거 과정에서 국민께 끼친 큰 우려에 대해 국민께서 납득할 수 있는 충분한 소명과 엄정한 후속 조치를 해야 마땅하다”고 강조했다.

이어 “선거 관리 전반에 대한 점검과 제도 개선 또한 책임 있게 조치해 국민 신뢰를 회복해야 할 것”이라고 말했다.

앞서 노 위원장은 이날 오후 과천청사에서 대국민 사과를 통해 “모든 사태에 대한 책임을 통감한다”며 “중앙선관위원장 직에서 물러나겠다”고 밝혔다. 허 사무총장도 사의를 표명했다고 전했다.

박기석 기자
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