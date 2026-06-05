李대통령 “일상 속 기후행동 함께해 주시길… 정부도 변화 만들 것”

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5일 환경의날 맞아 ‘기후행동 출범식’ 개최

李 “기후위기 대응 실천 다짐하는 자리”

이미지 확대 발언하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 4일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 발언하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 4일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

연합뉴스

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이재명 대통령은 5일 “지속 가능한 대한민국을 위해 일상 속 기후행동에 함께해 주시길 부탁드린다”고 밝혔다.이 대통령은 이날 엑스(X)에 “오늘 6월 5일 환경의 날을 맞아 ‘대한민국 기후행동 출범식’이 열린다”며 “종교계와 산업계, 시민사회와 정부가 한자리에 모여 기후위기 대응을 위한 실천을 다짐하는 뜻깊은 자리”라고 설명했다.이 대통령은 “일회용품 사용 줄이기, 안 쓰는 전등 끄기, 가까운 거리는 걸어 다니거나 대중교통 이용하기, 장바구니 사용하기와 같은 사소해 보이는 실천도 함께하면 미래를 바꾸는 강력한 힘이 된다”고 설명했다.이어 일상 속 기후행동 동참을 당부하며 “정부 역시 최선을 다해 국민 여러분께서 체감하실 수 있는 실질적 변화를 만들어 가겠다”고 약속했다.