靑, 투표지 부족 사태에 “선관위가 대응해야 할 문제”

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이미지 확대 투표용지 부족에 대기하는 유권자들 6·3 지방선거 본투표일인 3일 서울 송파구 가락2동 제3투표소에서 투표용지 부족으로 유권자들이 대기하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 투표용지 부족에 대기하는 유권자들 6·3 지방선거 본투표일인 3일 서울 송파구 가락2동 제3투표소에서 투표용지 부족으로 유권자들이 대기하고 있다.

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청와대는 지방선거 본투표 당일인 3일 일부 투표소에서 투표용지 부족 사태가 발생한 데 대해 “선거관리위원회가 대응해야 할 문제”라고 밝혔다.청와대 관계자는 이날 투표용지 부족 사태와 관련해 이같은 입장을 냈다. 선관위는 행정부 소속이 아니라 독립된 헌법기관인 만큼 선관위의 대응을 지켜보겠다는 뜻으로 풀이된다. 특히 삼권분립 원칙 상 청와대가 이번 사태와 관련해 선관위에 직접적인 조치를 취하기는 어렵다는 의미로 읽힌다.앞서 이날 오후 서울 송파구, 강남구, 광진구 등의 일부 투표소에서 투표용지가 부족해 유권자들이 장시간 대기하거나 투표를 하지 못하고 돌아가는 일이 벌어졌다.