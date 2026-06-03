李대통령 “부동산 투기 공화국 탈출·창업국가 대전환 이뤄야… 투표 참가”

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李 “한국 집값 너무 비싸… 주식 저평가 원인”

“유능한 머슴 선택이 세계 자랑할 한국 만들어”

이미지 확대 기표소 나서는 이재명 대통령 이재명 대통령이 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 종로구 삼청동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 투표를 마친 뒤 기표소에서 나오고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 기표소 나서는 이재명 대통령 이재명 대통령이 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 종로구 삼청동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 투표를 마친 뒤 기표소에서 나오고 있다.

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세줄 요약 이 대통령은 지방선거 당일 엑스에 글을 올려 대한민국이 부동산 투기 공화국에서 벗어나 창업국가로 대전환해야 한다고 강조했다. 집값과 부동산 비중이 여전히 높아 주식시장이 저평가된 원인 중 하나라고 지적하며 투표 참여를 독려했다. 부동산 투기 공화국 탈출과 창업국가 전환 강조

집값 과열·부동산 비중 과다, 주식 저평가 지적

지방선거 투표 참여와 유능한 일꾼 선택 독려

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이재명 대통령은 지방선거 당일인 3일 “대한민국은 반드시 부동산 투기 공화국 탈출, 창업 국가로 대전환, 대체 불가 핵심 국가로 발전을 이뤄내야 한다”며 투표를 독려했다.이 대통령은 이날 엑스(X)에 부동산 시장 조사업체 ‘글로벌 프로퍼티 가이드’의 아시아 주택 가격 지수를 인용하며 이같이 밝혔다.이 대통령은 “대한민국은 이미 집값, 부동산값이 비싸도 너무 비싸다”며 “더구나 국민 보유 자산 중 부동산 비중이 많이 낮아졌다고는 하나 여전히 너무 높다”고 지적했다. 이어 “대한민국 주식시장이 여전히 저평가되는 원인 중 하나”라며 부동산 투기 근절을 강조했다.이 대통령은 “투표 참가, 유능하고 충직한 머슴 선택이 진정한 세계에 자랑할 민주공화국 대한민국을 만든다”고 말했다.앞서 이 대통령은 이날 엑스에 “나와 가족의 미래를 위해 투표를 포기하지 말고, 유능하고 충직한 일꾼을 찾아 반드시 투표하자”, “투표를 포기하지 않고 유능하고 충직한 일꾼들을 잘 고르면 대체 불가 핵심 국가로 갈 수 있다”는 투표 독려 글들을 올렸다.