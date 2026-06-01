李대통령 “반도체 빼고도 한국 증시 무려 4100 이라고 해야”

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‘반도체 빼면 4100선’ 기사 지적하며

“산업 핵심인 반도체 빼는 거 이해 안돼”

이미지 확대 이재명 대통령 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령 엑스 캡처

해당 기사는 한 증권사 보고서를 토대로 “ 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 업종을 제외한 실질적인 코스피 지수는 4100~4200선에 불과하다는 분석이 제기됐다”고 보도했다.

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이재명 대통령은 1일 ‘반도체 업종을 제외하면 코스피 지수는 4100선에 불과하다’는 주장에 대해 “반도체가 우리 산업의 핵심 중 하나인데 왜 반도체를 빼고 종합주가지수를 계산해야 하는 지 이해가 잘 안된다”고 지적했다.이 대통령은 이날 엑스(X)에 ‘코스피 지수 상승의 배경에 반도체 쏠림 현상이 있다’는 기사를 인용하며 이같이 밝혔다.이 대통령은 “‘축구 실력 빼면 손흥민도 보통 사람?’ 이러는 사람 없다”며 “오히려 ‘반도체 빼고도 한국 증시 무려 4100’ 이래야 하는 것 아닌가”라고 반문했다.