李대통령 “반도체 빼고도 한국 증시 무려 4100 이라고 해야”

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‘반도체 빼면 4100선’ 기사 지적하며
“산업 핵심인 반도체 빼는 거 이해 안돼”
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이재명 대통령 엑스 캡처
이재명 대통령은 1일 ‘반도체 업종을 제외하면 코스피 지수는 4100선에 불과하다’는 주장에 대해 “반도체가 우리 산업의 핵심 중 하나인데 왜 반도체를 빼고 종합주가지수를 계산해야 하는 지 이해가 잘 안된다”고 지적했다.
이 대통령은 이날 엑스(X)에 ‘코스피 지수 상승의 배경에 반도체 쏠림 현상이 있다’는 기사를 인용하며 이같이 밝혔다.
해당 기사는 한 증권사 보고서를 토대로 “삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 업종을 제외한 실질적인 코스피 지수는 4100~4200선에 불과하다는 분석이 제기됐다”고 보도했다.
이 대통령은 “‘축구 실력 빼면 손흥민도 보통 사람?’ 이러는 사람 없다”며 “오히려 ‘반도체 빼고도 한국 증시 무려 4100’ 이래야 하는 것 아닌가”라고 반문했다.
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