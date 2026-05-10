靑 “나무호 현장조사 마무리… 결과 검토·평가 후 사고 원인 발표”

정부조사단, 8일부터 화재 원인 조사

이미지 확대 호르무즈 화재 나무호 두바이항 접안 완료 호르무즈 해협에서 정박 중 폭발로 화재가 발생했던 HMM 운용 화물선 HMM 나무호가 8일(현지시간) 중동 최대 수리 조선소인 아랍에미리트(UAE) 드라이독 월드 두바이에서 모습을 드러내고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 호르무즈 화재 나무호 두바이항 접안 완료 호르무즈 해협에서 정박 중 폭발로 화재가 발생했던 HMM 운용 화물선 HMM 나무호가 8일(현지시간) 중동 최대 수리 조선소인 아랍에미리트(UAE) 드라이독 월드 두바이에서 모습을 드러내고 있다.

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호르무즈 해협에서 지난 4일 화재가 발생했던 HMM 나무호에 대한 정부 조사단의 현장 조사가 종료됐다고 청와대가 10일 밝혔다.청와대 관계자는 이날 “조사단이 필요한 현장 조사를 마무리했다”며 “조사단은 현지 활동 마무리 후 항공 사정에 따라 개별 귀국할 예정”이라고 전했다.그러면서 “1차적인 현장 조사 결과를 받았으며 관계기관 간 검토 및 평가 중”이라며 “나무호 화재의 원인은 현장 조사 결과에 대해 관계기관 간 검토 및 평가를 거쳐 답변드리겠다”고 했다.해양수산부 산하 해양안전심판원 조사관 3명과 소방청 감식 전문가 4명으로 구성된 정부 조사단은 지난 8일부터 두바이항에서 나무호에 대한 화재 원인 조사를 진행했다.조사단은 나무호의 블랙박스인 항해기록저장장치(VDR)와 폐쇄회로(CC)TV 영상을 포함한 자료를 조사하는 동시에 선원들의 증언 청취, 현장 감식 등도 진행한 것으로 알려졌다.앞서 나무호에서 화재가 발생한 직후 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란이 한국 선박을 공격했다고 주장함에 따라 피격 가능성이 제기됐다. 다만 정부는 사고 원인을 규명한 후 대응 방향을 결정할 수 있다며 신중한 입장을 유지해왔다.