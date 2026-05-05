靑 “원인 파악이 먼저”… 트럼프 ‘이란, 韓선박 공격’ 주장에 신중 모드

호르무즈 해협 韓선박 폭발 사고에

靑 “피격인지 아닌지 밝히는 게 우선”

정부 “화재 진압 완료… 추가 피해 없어”

“인근 항구로 예인해 피해상황 등 확인”

이미지 확대 지난 1일(현지시간) 이란 호르무즈 해협 인근에 정박해 있는 선박들의 모습. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난 1일(현지시간) 이란 호르무즈 해협 인근에 정박해 있는 선박들의 모습. 로이터 연합뉴스

세줄 요약 트럼프 대통령이 이란의 한국 선박 공격을 주장했지만, 청와대는 피격 여부와 원인부터 확인해야 한다며 신중하게 대응했다. 정부는 해당 화물선의 화재를 진압했고, 선원 24명은 모두 피해가 없었으며 예인 후 사고 원인을 조사할 예정이다. 트럼프, 이란의 한국 선박 공격 주장

청와대, 원인 규명이 먼저라며 신중 대응

정부, 화재 진압·선원 피해 없음 확인

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도널드 트럼프 미국 대통령이 4일(현지시간) 이란이 호르무즈 해협에서 한국 선박을 공격했다고 밝힌 데 대해 청와대는 “원인 규명이 먼저”라며 신중한 모습을 보이고 있다.청와대 관계자는 5일 통화에서 “피격인지 아닌지 원인부터 밝히는 게 우선”이라며 “원인이 파악돼야 향후 대응이 나올 수 있을 것”이라고 말했다.트럼프 대통령이 호르무즈 해협 개방을 위한 미국의 ‘해방 프로젝트’ 작전에 한국의 동참을 촉구한 데 대해서도 청와대는 일단 원인 파악에 주력하겠다는 입장이다.청와대는 이번 사안과 관련해 국가안전보장회의(NSC)를 포함한 안보 관련 회의를 소집할 계획은 아직 없는 것으로 알려졌다.트럼프 대통령은 4일 소셜미디어 트루스소셜에 “이란은 ‘해방 프로젝트’ 작전과 관련한 선박 이동 문제와 관련해 한국의 화물선 등 무관한 국가들을 향해 몇 차례 발포했다”며 “한국도 작전에 합류할 때가 된 것 같다”고 밝혔다.앞서 같은 날 호르무즈 해협 내 아랍에미리트(UAE) 인근 해역에서는 한국 해운사 HMM이 운용하는 화물선에서 폭발과 화재가 발생했다.이와 관련 정부는 5일 해당 선박 내 화재가 진압됐으며 추가 피해는 없는 상태라고 밝혔다. 선박에 탑승 중이던 한국 국적 선원 6명을 포함해 선원 24명 모두 피해를 입지 않은 것으로 확인됐다.정부는 해당 선박을 인근 항구로 예인한 뒤 피해 상태 등을 확인하고 수리할 예정이라고 전했다. 선박의 정상 운항 가능 여부는 불확실한 상태다. 현재 예인선을 수배하고 있어 구체적인 예인 일정은 아직 정해지지 않았다고 한다.외교부는 “정확한 사고 원인은 선박 예인 후 피해 상태를 확인하는 과정에서 파악 가능할 것으로 보인다”고 밝혔다.