李 “대외 문제에 자해 행위 있어”…외교·국익 중심 초당적 협력 당부

비교섭단체·무소속 의원 초청 오찬

靑 “지원금, 주유소 사용 검토 지시”

이미지 확대 이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 비교섭단체 및 무소속 국회의원 초청 오찬 간담회에서 참석 의원들과 기념 촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 강훈식 청와대 비서실장, 황운하 조국혁신당 의원, 천하람 개혁신당 원내대표, 서왕진 혁신당 원내대표, 이 대통령, 윤종오 진보당 원내대표, 한창민 사회민주당 대표, 김준형 혁신당 의원, 조정식 대통령 정무특보.

청와대 제공 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 29일 청와대에서 열린 비교섭단체 및 무소속 국회의원 초청 오찬 간담회에서 참석 의원들과 기념 촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 강훈식 청와대 비서실장, 황운하 조국혁신당 의원, 천하람 개혁신당 원내대표, 서왕진 혁신당 원내대표, 이 대통령, 윤종오 진보당 원내대표, 한창민 사회민주당 대표, 김준형 혁신당 의원, 조정식 대통령 정무특보.

청와대 제공

세줄 요약 이재명 대통령은 비교섭단체·무소속 의원들과의 오찬에서 대외 문제에선 자해적 행위가 드물다며 초당적 협력을 요청했다. 외교·안보와 국익은 공적 시각으로 봐야 한다고 강조했고, 주유소 고유가 피해지원금 사용 제한 완화도 검토 지시했다. 대외 문제 자해적 행위 드물다며 초당적 협력 당부

외교·안보와 국익은 공적 시각으로 봐야 한다는 강조

고유가 피해지원금 사용 제한 완화 검토 지시 전해짐

2026-04-30 5면

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이재명 대통령은 29일 “다른 나라 사례를 봐도, 국내 문제에 대해서는 의견이 달라 다투더라도 대외 문제에서 자해적 행위를 하는 경우는 찾기 쉽지 않다”며 “아쉽게도 우리 안에는 그런 요소들이 조금은 남아 있는 것 같다”고 지적했다.이 대통령은 이날 청와대에서 비교섭단체·무소속 국회의원을 초청해 진행한 오찬 간담회에서 이같이 밝혔다. 다만 “여기 계신 분들이 그렇다는 말씀은 전혀 아니다”라면서 “우리 국민들께서는 이 위기 상황을 극복하기 위해 정치가 통합의 역량을 발휘해 주기를 바라실 것”이라고 했다.최근 야권에서 한미 관계 등을 두고 정부의 외교안보 정책을 비판하는 데 대해 최소한 대외 문제에서는 초당적 협력이 필요하다고 강조한 것으로 풀이된다. 이 대통령은 “대외 환경이 악화되는 문제는 우리만의 힘으로 해결하기가 쉽지 않다”며 “이런 어려운 상황을 이겨 나가기 위해서는 특히 국내에서 대외 관계를 바라볼 때 입장을 공적으로 가져 주시면 좋겠다”고 당부했다.서왕진 조국혁신당 원내대표는 평택지원특별법의 상시법 전환을 위한 이 대통령의 관심과 지원을 당부했다. 윤종오 진보당 원내대표는 이 대통령의 부동산 정상화 의지에 공감하며 장기보유특별공제의 개편을 주장했다.천하람 개혁신당 원내대표는 이 대통령이 전날 안전사고 위험으로 인해 소풍·수학여행을 안 가는 현실을 지적한 데 대해 ‘교사 소송의 국가 책임제’를 제안했다. 이와 관련, 강유정 청와대 수석대변인은 “소송 과정에서 교사들이 법률 대응 및 배상 등에 도움을 받을 수 있도록 하는 방안을 검토 중”이라고 밝혔다.이날 간담회에는 군소 정당 및 무소속 의원 총 21명이 참석했다.한편 연매출 30억원 이상인 주유소에서 고유가 피해지원금의 사용이 제한된 데 대해 이규연 청와대 홍보소통수석은 이날 KBS 라디오에서 “그것을 한번 풀어 주는 방향으로 검토해 보라고 (이 대통령이) 지시를 내렸다”고 밝혔다.청와대 관계자는 “고유가로 인한 민생 지원금이지 유가 지원금은 아니지만 (이름 탓에) 오해가 있을 개연성이 있으니 한시적으로 (사용 기준을) 풀어서 규모와 상관없이 유가로 쓸 수 있는 방안을 검토해 보자고 한 것”이라고 부연했다.