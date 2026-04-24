[포토] 베트남 전통 모자 쓴 이재명 대통령

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베트남을 국빈 방문한 이재명 대통령은 23일(현지시간) 부인 김혜경 여사와 함께 하노이 호안끼엠 호수 인근 구시가지를 산책하며 현지 주민들을 만났다.이 대통령을 마주친 현지 주민들은 한국어로 “안녕하세요”, “반갑습니다”라고 인사하거나 “웰컴 투 베트남”이라고 외치며 이 대통령 부부를 맞이했다고 안귀령 청와대 부대변인이 서면 브리핑에서 전했다.이 대통령 부부도 베트남어로 ‘안녕하세요’를 뜻하는 “신짜오”로 화답하고 악수와 하이파이브를 하는 등 교감을 이어갔다.또 이 대통령은 거리에서 판매하는 돼지고기 꼬치구이와 사탕수수 음료를 즉석에서 맛봤고, 두리안을 구입해 동행한 참모들과 나눠 먹기도 했다고 안 부대변인은 소개했다.이후 이 대통령 부부는 인근 식당으로 자리를 옮겨 쌀국수와 볶음밥으로 저녁 식사를 했다.식사 뒤 호수 일대를 다시 산책하며 주민들에게 손을 흔들어 인사를 보내는 것으로 일정을 마무리했다.안 부대변인은 “이번 방문은 격식 있는 공식 일정을 벗어나 베트남 국민의 삶 속으로 한 걸음 더 다가가고자 마련한 것”이라며 “양국 국민 간 정서적 유대를 깊게 만드는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.