베트남 “원전 건설에 韓기업 참여 환영”… 인프라·에너지 협력 고도화

위성락, 李대통령 베트남 방문 성과 브리핑

베트남 대형 인프라 사업에 韓기업 참여 모색

이미지 확대 순방 관련 브리핑 하는 안보실장 위성락 국가안보실장이 23일 베트남 하노이 한 호텔의 한국프레스센터에서 이재명 대통령의 국빈방문에 관한 브리핑을 하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 순방 관련 브리핑 하는 안보실장 위성락 국가안보실장이 23일 베트남 하노이 한 호텔의 한국프레스센터에서 이재명 대통령의 국빈방문에 관한 브리핑을 하고 있다.

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이재명 대통령의 베트남 국빈 방문을 계기로 한국과 베트남이 교역·투자를 기반으로 인프라·에너지 등 분야로 협력을 더욱 고도화하기로 했다고 청와대가 23일(현지시간) 밝혔다.위성락 국가안보실장은 이날 하노이에 마련된 프레스센터에서 브리핑을 하고 “이 대통령과 또 럼 베트남공산당 서기장 겸 국가주석이 전날 정상회담에서 양국이 서로의 발전을 견인할 수 있는 가장 신뢰할 수 있는 핵심 파트너라는 데 인식을 같이했다”며 이같이 전했다.양 정상은 베트남의 신도시, 고속철도 등 대형 인프라 사업에 한국 기업의 참여를 위한 호혜적인 협력 방안을 모색하기로 했다. 이와 관련 이날 한·베트남 비즈니스 포럼 계기에 양국간 4800억원 규모의 호치민시 도시철도 차량 계약이 체결됐다고 위 실장은 밝혔다.에너지 분야와 관련해 럼 서기장은 베트남의 LNG 발전 등 에너지 분야에 진출하는 한국 기업들의 역할을 높이 평가하고, 한국 기업들이 겪고 있는 애로사항에 대한 구체적인 해결책을 제시하겠다고 약속했다. 또한 럼 서기장은 베트남의 원전 건설 등 에너지 전환 과정에서 한국 기업의 참여를 환영한다고 했으며, 긴밀한 소통과 협력을 이어나가자고 언급했다.이 대통령은 전날 럼 서기장과 정상회담을 한 데 이어 이날 레 밍 흥 총리, 쩐 타잉 먼 국회의장과 각각 면담하며 베트남 권력 서열 1~3위를 모두 만났다. 위 실장은 “베트남의 신 지도부와의 정치적인 신뢰를 강화해 한·베트남 관계의 비약적인 발전 기반을 마련했다”고 설명했다.