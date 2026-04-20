李대통령 지지율 65.5% 취임 후 최고… 중동 위기에도 긍정 평가 상승

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李대통령 지지율 65.5% 취임 후 최고… 중동 위기에도 긍정 평가 상승

박기석 기자
박기석 기자
입력 2026-04-20 18:06
수정 2026-04-20 18:06
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“원유 확보·코스피 등 지지율 견인”
부정 평가는 2.8%P 하락한 ‘30%’

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이재명 대통령의 국정수행 지지도가 지난해 6월 취임 이후 최고치를 기록했다는 여론조사 결과가 20일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 13~17일 전국 18세 이상 2519명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정 수행에 대한 긍정 평가는 65.5%였다. 직전 조사 대비 3.6%포인트 상승한 수치다. 이전 최고치는 지난해 7월 2주 차 조사 결과인 64.6%였다.

부정 평가는 30.0%로 직전 조사 대비 2.8%포인트 하락했다. ‘잘 모름’이라고 응답한 비율은 4.5%였다.

리얼미터는 “중동 위기 속 원유 대량 확보 및 코스피 6200선 회복 등 경제·에너지 안보 성과가 지지율 상승을 견인했다”며 “이스라엘에 대한 강경 인권 발언, 현직 대통령 최초 세월호 12주기 참석 등으로 중도층과 청년층의 지지를 확대했다”라고 분석했다.

지역별로 인천·경기가 69.9%로 직전 조사 대비 5.2%포인트 오르며 가장 큰 폭으로 상승했다. 그 외 모든 지역에서 오름세를 보였다. 연령대별로는 보수 성향이 강한 20대가 50.1%로 8.3%포인트 가파른 상승 폭을 보였다. 70대 이상에서도 3.9%포인트 오른 60.0%를 기록했다.

정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 50.5%, 국민의힘이 31.4%를 각각 기록했다. 민주당은 지난 조사 대비 0.1%포인트 하락한 반면 국민의힘은 1.4%포인트 상승했다.

리얼미터는 민주당 지지율에 대해 “호남권 경선 후폭풍과 재·보궐 선거를 둘러싼 공천 갈등으로 인해 호남과 40대에서 지지가 상당 폭 이탈했다”며 “한동훈·조국 등 야권 거물급 인사들의 재보선 등판으로 이슈가 분산되며 대통령의 국정 호재가 정당 지지로 충분히 이어지지 못하고 횡보세에 머무른 것으로 보인다”고 밝혔다.

대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%포인트, 응답률은 5.4%였다. 정당 지지도 조사 응답률은 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 3.9%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.
박기석 기자
2026-04-21 6면
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