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이재용 삼성전자 회장, 李 대통령·모디 총리와 갤럭시 폰으로 ‘셀카’

장진복 기자
장진복 기자
입력 2026-04-20 18:19
수정 2026-04-20 18:19
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李 대통령, 인도 국빈방문 계기
모디 총리 주최 오찬 참석 셀카
플립7, 인도 노이다 공장 생산

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이재명 대통령의 인도 국빈 순방에 동행한 이재용 삼성전자 회장이 이 대통령, 나렌드라 모디 인도 총리와 찍은 ‘셀카’를 공개했다. 삼성전자 뉴스룸 인스타그램 계정
이재명 대통령의 인도 국빈 순방에 동행한 이재용 삼성전자 회장이 이 대통령, 나렌드라 모디 인도 총리와 찍은 ‘셀카’를 공개했다. 삼성전자 뉴스룸 인스타그램 계정


이재명 대통령의 인도·베트남 순방에 경제사절단으로 동행한 이재용 삼성전자 회장이 20일(현지시간) 이 대통령, 나렌드라 모디 총리와 찍은 셀카 사진을 공개했다.

삼성전자 뉴스룸에 따르면 모디 총리 주최 오찬에 참석한 이 회장은 인도 노이다 공장에서 생산한 ‘갤럭시 Z 플립7’로 이 대통령 및 모디 총리와 함께 셀카를 촬영했다.

삼성은 1996년부터 노이다에서 휴대폰을 생산하고 있으며, 폴더블을 포함한 모든 플래그십 모델 및 보급형 모델을 인도 노이다 공장에서 생산한다. 이를 통해 삼성전자는 인도 정부의 ‘메이드 인 인디아(Made in India)’ 정책에 기여하고 있다고 삼성 측은 밝혔다. 메이드 인 인디아는 모디 총리가 발표한 인도 정부의 자국 제조업 육성 정책이다.
한편 8년 만에 이뤄진 한국 정상의 인도 국빈방문을 계기로 열린 ‘한·인도 비즈니스 포럼’에는 이 회장을 비롯해 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 정기선 HD현대 회장 등이 참석했다.

장진복 기자
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