李대통령 “공직자 행동 따라 국가 운명 바뀌어”… 정부출연연 등 업무보고

李, 지난해 12월 빠졌던 기관 업무보고

이미지 확대 이재명 대통령, 공공·유관기관 업무보고 발언 이재명 대통령이 17일 청와대 영빈관에서 열린 공공기관 및 유관기관 업무보고에서 발언하고 있다. 이번 업무보고는 지난해 12월 부처보고에서 제외됐던 36개 공공기관과 66개 유관기관이 대상이다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령, 공공·유관기관 업무보고 발언 이재명 대통령이 17일 청와대 영빈관에서 열린 공공기관 및 유관기관 업무보고에서 발언하고 있다. 이번 업무보고는 지난해 12월 부처보고에서 제외됐던 36개 공공기관과 66개 유관기관이 대상이다.

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이재명 대통령은 17일 “공직자들이 어떻게 행동하느냐에 따라 국가의 운명이 바뀌는 것 아니겠는가”라며 공직 기강의 확립을 거듭 강조했다.이 대통령은 이날 청와대에서 진행한 정부출연연구기관 등 공공·유관기관 업무보고의 모두발언을 통해 이같이 밝혔다.이 대통령은 “공직자들의 본연의 역할은 국민이 맡긴 일을 대신하는 것”이라며 “우리가 가지고 있는 권한이나 예산이나 업무라고 하는 것이 모두 국민들로부터 온 것”이라고 설명했다.이어 “국가 공무원들의 1시간은 5200만시간의 가치가 있다는 말씀을 자주 드린다”며 “그것은 물론 직위가 높고 역할이 클수록 그 영향은 더 크겠지만, 그러나 미관말직이라 할지라도 국가의 일을 대신한다는 점에선 다를 바가 없다”고 했다.이 대통령은 “사람들의 생사가, 또는 더 나은 삶을 살게 될지 더 악화된 삶을 살게 될지, 희망 있는 사회가 될지 절망적 사회가 될지 다 공직자들 손에 달려 있다”고 강조했다. 그러면서 “대통령이 가장 큰 책임을 지겠지만, 여기 계신 여러분들, 여러분들이 지휘하는 일선의 공직자들조차도 국가의 운명과 국가의 삶에 치명적 영향을 미친다”고 했다.이날 업무보고 대상은 지난해 12월 부처 업무보고에서 빠졌던 공공기관 36곳과 부처 유관기관 66곳 등 총 102개 기관이다. 업무보고에는 이한주 경제인문사회연구회 이사장과 26개의 소속 연구기관 기관장, 김영식 국가과학기술연구회 이사장과 44개의 소속 연구기관 기관장, 올해 신규 지정된 11개의 공공기관 기관장 등이 참석했다.