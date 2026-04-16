李대통령 “한국은 선도국가… 세계평화·인권보호 외면해선 안돼”

李 “국익 위해 타국 신뢰·존경 쌓아야”

강훈식 원유·나프타 확보에 “칭찬”

“빠른 도입 위해 협의·절차 신속 진행”

세월호 12주기 “다시 발생 않도록 최선”

이미지 확대 이재명 대통령, 수석보좌관회의 발언 이재명 대통령이 16일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령, 수석보좌관회의 발언 이재명 대통령이 16일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

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이재명 대통령은 16일 “대한민국은 세계가 주목하는 선도 국가의 반열에 올랐다”며 “세계 평화와 국제 규범, 인권 보호와 같은 보편적 가치를 더는 외면할 수도 또 외면해서도 안 되는 마땅한 책무를 가지고 있다”고 강조했다.이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 “이번 중동 전쟁은 산업 구조 혁신과 공급망 다변화라는 숙제와 함께 우리 외교의 위상과 역할을 새롭게 돌아보는 계기를 제공했다”며 이같이 밝혔다.이 대통령은 “특히 국익이란 입장에서 보면 장기적인 차원에서 더 큰 국익을 얻을 수 있도록 다른 나라 국민들 또는 다른 나라의 신뢰와 존경을 차분하게 쌓아가야 한다”며 “책임 있는 글로벌 선도 국가로서의 책무를 흔들림 없이 그리고 당당하게 이어나가 국격을 높이고 국익을 제대로 지켜내야 되겠다”고 말했다.이 대통령이 최근 이스라엘 방위군(IDF)의 반인권적 행태를 비판하자 야권에서 이스라엘과의 관계를 훼손하는 ‘외교 리스크’라고 지적한 데 대해 보편적 인권을 존중하는 것이 국익을 지키는 일이라고 재차 강조한 것으로 풀이된다.강훈식 청와대 비서실장이 지난 7~14일 카자흐스탄·오만·사우디아라비아·카타르 방문을 통해 원유 2억 7300만 배럴과 나프타 210만 톤을 확보한 데 대해선 “잠도 못 잤을 텐데 큰 성과 내서 칭찬 드린다”고 치하했다. 이어 “국내 수급 안정 그리고 경제산업 피해 최소화에 크게 도움될 것 같다”고 했다.이 대통령은 “정부는 이번에 확보한 물량들이 빠르게 국내로 도입될 수 있도록 후속 협의와 관련 절차를 신속히 진행해야 될 것”이라고 주문했다.제조업 혁신을 위해 정부가 공공조달로 지원하는 방안도 제시했다. 이 대통령은 “자유무역질서의 퇴조와 지정학적 리스크 심화로 글로벌 산업 무역 질서가 중대한 전환점을 맞고 있다”며 “제조업 비중이 높은 우리 입장에서는 국가의 명운을 걸고 파격적인 혁신에 나서야 한다”고 짚었다.그러면서 “이를 위해서 첨단기술과 인재를 국가안보 차원에서 중점 보호하고 혁신적인 제품은 정부가 공공조달 등으로 먼저 수요 창출에 앞장서야 한다”며 “지방의 제조 역량 혁신, 인공지능 기반 제조 생태계 구축, 안정적 제조 주권 확보를 위한 한국판 국부펀드 설립 등에도 만전을 기해야 할 것”이라고 했다.이날 4·16 세월호 참사 12주기를 맞아 이 대통령은 희생자들의 명복을 빌고 유가족과 생존자에게 위로를 전했다. 그는 “참사의 고통을 기억하고 희생자들의 상처를 따뜻하게 보듬으며 안전보다 비용을, 생명보다 이익을 우선하는 그릇된 인식을 뿌리 뽑아야 한다”며 “돈보다 생명을 중시하는 사회 문화를 확실하게 정착시켜 나가야 한다”고 강조했다.이어 “다시는 이런 비극 반복되지 않도록 우리 모두 최선 다해야 한다”며 “국민 생명과 안전이 돈 때문에 또 국가 부재 때문에 위협받는 일이 다시는 발생하지 않도록 국정 책임자로서 최선 다하겠다는 약속을 드린다”고 했다.