李대통령 “중동전쟁 당사국, 보편적 인권 원칙 바탕으로 평화 향하길 당부”

李, 국무회의 겸 비상경제점검회의 주재

“상황 낙관 쉽지 않아… 비상대응체제 확고히”

“여수세계섬박람회, 중앙정부 차원 점검·지원”

이미지 확대 이재명 대통령, 국무회의 발언 이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령, 국무회의 발언 이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다.

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이재명 대통령은 14일 “(중동) 전쟁 당사국들도 보편적 인권 보호의 원칙과 역사의 교훈을 바탕으로 세계가 간절히 바라는 평화를 향해서 용기 있는 걸음을 내딛어주시기를 당부드린다”고 밝혔다.앞서 소셜미디어(SNS)를 통해 이스라엘 방위군(IDF)의 반인권적 행위를 비판했던 이 대통령이 공식 석상에서 중동 전쟁 당사국을 향해 인권 보호를 촉구한 것은 처음이다.이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 “지난 주말 진행된 중동 전쟁 종전 협상이 합의점을 제대로 못 찾는 것 같다”며 이같이 말했다.이 대통령은 “계속 협상은 하겠지만 호르무즈를 둘러싼 양측의 갈등이 고조되고 있어서 상황을 낙관하기 쉽지 않다”고 짚었다. 이어 “당분간은 글로벌 에너지, 원자재 공급망의 어려움 그리고 고유가가 계속될 것”이라며 “이를 상수로 두고 현재의 비상대응체제를 더욱 확고하게 다져 나가야겠다”고 했다.이 대통령은 “전쟁 추경이 확정됐는데 발 빠른 민생 현장 투입이 시급하다”고 강조했다. 오는 27일부터 지급되는 고유가 피해지원금과 관련해선 “지난해 민생회복 소비쿠폰 지급 당시에 일부 지방정부에서 발생했던 비인권적인 행태가 혹여라도 반복되지 않게 각별하게 유념해 주면 좋겠다”고 주문했다.아울러 “국민의 교통비 부담을 덜고 대중교통 이용을 보다 확대하기 위해서 모두의 카드에 대한 인센티브 강화 방안도 신속하게 시행해달라”고 했다.이 대통령은 “이번 전쟁 과정에서 확인된 우리 경제 산업 구조의 취약점을 개선하는 노력도 박차를 가해야 한다”며 “대체 공급망 개척, 중장기 산업구조 개혁, 탈플라스틱 경제 실현 등을 국가 최우선 핵심 전략 프로젝트로 추진해 주면 좋겠다”고 당부했다.지난 12일 전남 완도군 냉동창고 화재 진압 도중 순직한 소방관에 대해선 “죽음에 이르기까지 소임을 다한 고인의 용기와 헌신에 경의를 표하며 고인의 명복을 빈다”고 밝혔다.그러면서 “화재의 신속한 진압도 중요하지만 진압 과정에서 소방관들의 안전을 지키는 것도 매우 중요하다”며 “관계 부처는 소방관의 안전에 혹여 부족함이 없는지 매뉴얼을 한 번 다시 점검해 주고 소방 로봇 도입 확대 등 화재 진압 시스템 전반을 개선해달라”고 했다.오는 9~11월 열리는 2026년 여수세계섬박람회의 철저한 준비도 주문했다. 이 대통령은 “인프라 조성과 홍보 등에 박차를 가해야 되는 시점인데 현장에서 우려의 목소리가 나오고 있다”며 “특히 이번 6월 지선으로 인한 행정 공백 가능성을 감안하면 대회 준비를 전적으로 지방정부에만 맡겨 두기가 만만치 않다”고 지적했다. 이어 “중앙정부 차원에서 준비 상황을 빈틈없이 점검하고 필요한 지원을 해 주시면 좋겠다”고 했다.