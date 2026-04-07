‘원유·나프타 특사’ 강훈식, 카자흐·오만·사우디行

장기 수급 대비… 부처·기업인 동행

“호르무즈에 묶인 26척 해법 마련 중”



김용범 “물가상승 불가피… 억제 노력”

2차 추경 가능성엔 “너무 앞선 얘기”

이미지 확대 수액팩·주사기 수급 괜찮나 중동전쟁 여파로 나프타 수급이 어려워져 수액 등 의료 제품의 필름 포장재 가격이 급등하고 있다. 식품의약품안전처는 수액제 포장재, 주사기, 주사침 등 6개 의료 제품의 생산·공급 상황을 집중 관리하기로 했다. 사진은 7일 서울의 한 대형병원 보관 창고에 수액이 몇 개 남아 있지 않은 모습.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 수액팩·주사기 수급 괜찮나 중동전쟁 여파로 나프타 수급이 어려워져 수액 등 의료 제품의 필름 포장재 가격이 급등하고 있다. 식품의약품안전처는 수액제 포장재, 주사기, 주사침 등 6개 의료 제품의 생산·공급 상황을 집중 관리하기로 했다. 사진은 7일 서울의 한 대형병원 보관 창고에 수액이 몇 개 남아 있지 않은 모습.

연합뉴스

2026-04-08 4면

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중동전쟁이 한 달 넘게 이어지는 가운데 강훈식 청와대 비서실장이 원유와 나프타를 확보하고자 7일 전략경제협력 대통령 특사 자격으로 카자흐스탄·오만·사우디아라비아로 출국했다. 2차 추가경정예산(추경)안 편성 가능성이 언급된 데 대해선 김용범 정책실장이 “너무 앞서 나간 이야기”라고 밝혔다.강 실장은 이날 오전 청와대에서 진행한 중동 상황 관련 기자간담회를 통해 “산업통상부 등 관계 부처 및 국내 에너지 기업들과 함께 오늘 저녁 출국해 방문할 계획”이라고 말했다.강 실장은 “현재 에너지 불안 상태가 장기화 국면에 접어든 것으로 판단한다”고 전했다. 이어 지난달 아랍에미리트(UAE)에서 2400만 배럴을 확보한 것이 단기적 불안을 달래기 위한 것이었다면, 이번 방문은 장기적 수급에 대비하기 위함이라고 설명했다.아울러 강 실장은 “최근 언론 등을 통해 수급 불안에 대한 우려가 지적된 의약품, 의료기기, 의료 제품 등이 안정적으로 공급될 수 있도록 가용한 정책 수단을 총동원하고 있다”고 말했다. 요소수, 페인트, 쓰레기 종량제 봉투 등 핵심 품목의 수급과 가격 동향도 실시간 신호등 시스템으로 확인하고 있다고 언급했다. 경고등이 뜨면 노란색, 심각하면 주황색 등으로 표시된다고 한다.호르무즈 해협에 있는 한국 선박 26척과 관련해서는 “탑승하고 있는 선원들의 안전을 최우선시한다는 전제 하에 선사 입장, 국제적 협력 구도 등을 고려하면서 안전하게 해협을 통과할 수 있는 방안을 마련하고 있다”고 전했다.한편 이날 간담회에서 2차 추경안 편성 가능성에 대해 김 실장은 “지금 단계에선 너무 앞서 나간 이야기”라며 선을 그었다. 김 실장은 국회 심의 중인 26조 2000억원 규모의 추경안을 두고는 “직접적으로 3개월간, 간접적으로 6개월간 대응할 수준을 상정하고 긴급 편성한 것”이라면서 “이후 상황은 현 추경을 충실히 집행한 후 고려할 문제”라고 설명했다.국회 심의 과정 중 추경안이 증액될 가능성에 대해서는 “기본적으로 큰 틀에서는 정부 제출안과 크게 다르지 않은 선에서 심의됐으면 한다”며 부정적 입장을 냈다. 김 실장은 물가 상승은 피할 수 없다고 전망했다. 그는 “유가의 화학제품 (가격) 비중을 고려할 때 물가는 당연히 오를 것이고 어느 정도는 불가피하다”면서도 “최고가격제 등 여러 방법을 통해 상승 억제 노력을 하겠다”고 밝혔다.