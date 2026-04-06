李 “다주택 양도세 혜택, 5월 9일 토지거래 신청분까지”

승인 절차 감안… 중과세 퇴로 열어

세 놓은 1주택 매매도 실거주 완화

이미지 확대 이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.4.6.

청와대통신사진기자단 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.4.6.

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2026-04-07 1면

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이재명 대통령은 다음달 9일로 예정된 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료일까지 ‘매매 계약’건 외에 ‘토지거래 허가 신청’만 한 경우도 유예를 적용해 주는 방안을 검토하라고 6일 지시했다. 양도세 중과 재개를 앞두고 막판까지 다주택 해소를 유도하는 안을 꺼낸 것이다. 아울러 이 대통령은 대북 무인기 침투에 대해 처음으로 북한에 직접 유감을 표명했다.이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 다음달 9일 계약분까지 4~6개월 양도세 중과를 유예하기로 한 것과 관련해 “5월 9일까지 (토지거래) 허가를 완료하고 계약을 해야 된다고 알려지고 있다”고 말했다. 이어 “그러다 보니 ‘4월 중순이 되면 더이상 매각이 불가능하다, (토지거래) 허가 신청 또는 허가 승인 절차까지 시간 때문에 불가능하다’ 이렇게 판단하는 것 같다”고 진단했다.이어 이 대통령은 “그렇게 할 필요가 있을까 싶다”며 “5월 9일이라는 시한은 지키되, 5월 9일까지 (토지거래) 허가 신청한 경우에는 허용하는 게 어떨까 싶다”고 제안했다. 그러면서 “필요하다면 해석을 명확하게 하든지 아니면 규정을 개정하는 것도 검토해 달라”고 지시했다.아울러 토지거래허가구역 내에 다주택자들이 세입자를 낀 매물을 내놓은 경우 무주택자가 이를 매입할 수 있도록 최대 2년간 실거주 의무를 유예키로 한 방침에 대해서도 1주택자 매물까지 확대 적용하는 방안을 검토할 것을 주문했다.이 대통령은 “1주택자들도 세 놓고 있는 집 팔고 싶은데 왜 우리는 못 팔게 하느냐, 다주택자한테 왜 혜택을 주고 1주택자에게는 왜 혜택을 안 주느냐 이런 반론들이 많다”고 전했다. 이 대통령은 “부동산 투기 공화국 탈피라는 국가 과제는 결코 소홀히 할 수 없는 일”이라며 신속한 세제·금융제도 정비와 주택 공급을 당부했다.대북 무인기 침투 사건에 대해선 “비록 우리 정부의 의도는 아니지만 일부의 무책임하고 무모한 행동으로 불필요한 군사적 긴장이 유발된 데 대해 북측에 유감을 표한다”고 밝혔다. 이어 “관계 부처는 유사 사례가 재발하지 않도록 즉각적인 제도 개선과 함께 당장 집행 가능한 조치를 신속하게 취해 달라”고 지시했다.무인기 사건이 알려진 이후 이 대통령은 여러 차례 이를 강도 높게 비판한 바 있지만, 직접 북한을 향해 유감의 뜻을 밝힌 것은 처음이다. 정부 차원에서는 정동영 통일부 장관이 지난 2월 공식적인 유감을 표한 바 있다.국회에 발의된 헌법 개정안과 관련해선 “이번만큼은 가능한 수준이라도 개헌에 물꼬를 틀 수 있도록 초당적 협조가 필요하다”고 강조했다.이 대통령은 헌법 전문에 5·18 민주화운동, 부마항쟁 반영과 계엄 요건 강화, 지방자치 강화는 여야 간 이견이 없을 것이라고 언급하며 “이번 지방선거에 즈음해서 동시에 개헌을 얼마든지 할 수 있을 것”이라고 말했다. 이날 국무회의에서는 여야 의원 187명이 발의한 ‘대한민국헌법 개정안’ 공고안이 심의·의결됐다.한편 남양주 스토킹 살인 사건을 계기로 이 대통령의 지시에 따라 성평등가족부, 대검찰청, 경찰청이 지난달 27일 재발 방지 대책을 보고했다고 강유정 청와대 수석대변인이 밝혔다. 경찰은 고위험 가해자의 경우 7일 이내 구속영장을 신청하면서 위치추적 전자장치 부착 및 유치 등 강력한 잠정조치도 필수적으로 함께 신청하게 하는 원칙을 세웠다.