[속보] 李대통령 “무인기 사건, 북측에 유감의 뜻 표한다”

이미지 확대 이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.4.6 청와대통신사진기자단 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.4.6 청와대통신사진기자단

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이재명 대통령은 6일 민간인이 북한에 무인기를 날린 사건에 대해 “우리 정부의 의도는 아니지만, 일부의 무책임하고 무모한 행동으로 불필요한 군사적 긴장이 유발된 데 대해 북측에 유감을 표한다”고 말했다.이 대통령은 이날 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 “이번 정부에서 있을 수 없는 민간인의 (북한) 무인기 (침투) 사건이 발생했다”며 이같이 밝혔다.이 대통령은 “거기에 현역 군인과 국가정보원이 연루됐다는 사실이 수사 결과로 밝혀졌다”며 “대한민국 법률은 개인의 사적인 대북 도발행위를 금지하고 있는데, 개인적으로 이런 대북 도발행위를 했다는 사실이 매우 안타깝다”고 했다.이어 “이번 사건으로 누구보다 접경지역 주민의 우려가 컸을 것”이라며 “관계부처는 유사사례가 재발하지 않도록 즉각적으로 제도 개선과 함께 집행이 가능한 조치를 해달라”고 전했다.앞서 지난달 31일 군경 합동조사 태스크포스(TF)는 북한 무인기 침투 사건에 연루된 국가정보원 직원 1명과 군 장교 2명을 검찰에 넘겼다.