이 대통령, 인니 대통령에게 무궁화대훈장 수여…‘특별 포괄적 전략 동반자 관계’ 격상

李, 인니 대통령에게 무궁화대훈장 수여

무예 큰 관심 고려해 ‘국궁 활 세트’ 선물

이미지 확대 이재명 대통령이 31일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.3.31 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 31일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.3.31 연합뉴스

이미지 확대 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령이 31일 성남 서울공항을 통해 방한하고 있다. 2026.3.31 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령이 31일 성남 서울공항을 통해 방한하고 있다. 2026.3.31 연합뉴스

이미지 확대 인니 대통령에게 무궁화대훈장 수여 이재명 대통령이 1일 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령에게 수여할 무궁화대훈장. 프라보워 대통령 국빈방한 계기 교역・투자, AI, 문화・창조산업, 방산 등 제반 분야 실질성과 창출을 통한 한-인니 우호관계 증진에 대한 기여를 평가하며 최고 수준의 예우 표명하는 것이라고 청와대는 설명했다.

청와대 제공 닫기 이미지 확대 보기 인니 대통령에게 무궁화대훈장 수여 이재명 대통령이 1일 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령에게 수여할 무궁화대훈장. 프라보워 대통령 국빈방한 계기 교역・투자, AI, 문화・창조산업, 방산 등 제반 분야 실질성과 창출을 통한 한-인니 우호관계 증진에 대한 기여를 평가하며 최고 수준의 예우 표명하는 것이라고 청와대는 설명했다.

청와대 제공

이미지 확대 인도네시아 대통령 방한 기념 케이크 숫자 8을 형상화한 케이크로, 인도네시아 8대 대통령인 프라보워를 기념하고 한국과 인도네시아 국기를 조화롭게 담아 양국 간 우정과 협력을 표현했다.

청와대 제공 닫기 이미지 확대 보기 인도네시아 대통령 방한 기념 케이크 숫자 8을 형상화한 케이크로, 인도네시아 8대 대통령인 프라보워를 기념하고 한국과 인도네시아 국기를 조화롭게 담아 양국 간 우정과 협력을 표현했다.

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이재명 대통령은 1일 국빈 방한한 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령에게 무궁화대훈장을 수여한다. 방산, 조선, 원전 등 신성장 분야에서 협력을 강화하기 위해 양국 관계를 ‘특별 포괄적 전략 동반자 관계’로 격상하기로 했다.강유정 청와대 대변인은 서면 브리핑에서 “인도네시아에 진출한 한국 기업의 활동을 적극 지원하는 등 한-인도네시아 우호 관계를 증진시킨 프라보워 대통령의 기여를 높게 평가하면서 최고 수준의 예우를 표명한 것”이라고 훈장 수여 배경을 전했다.양국 관계도 한층 공고해진다. 강 대변인은 “이번 국빈 방한을 계기로 교역·투자 및 국방·방산 협력 고도화를 비롯해 인공지능(AI) 등 첨단기술, 인프라, 조선, 원전, 에너지 전환, 문화창조산업 등 신성장 분야에서 실질적인 협력 강화를 추진하기 위해 양국 관계를 ‘특별 포괄적 전략 동반자 관계’로 격상한다”고 밝혔다.청와대는 프라보워 대통령에게 극진한 예우를 준비했다. 이날 청와대에서 열리는 공식 환영식에서 프라보워 대통령이 탄 차량이 진입할 때 70여명의 취타대와 전통의장대가 차량을 호위하고, 180여명이 도열할 예정이다.국빈 오찬은 인도네시아의 종교와 문화에 대한 존중과 두 나라의 화합을 보여주는 메뉴로 구성됐다. 청와대는 “할랄 식재료를 기본으로 한 한식 메뉴에 인도네시아인의 선호를 반영한 삼발 소스와 가도가도 샐러드, 만델링 커피 등을 더해 양국의 화합을 표현했다”고 전했다. 특히 프라보워 대통령의 종교가 술을 기피하는 이슬람교인 만큼 건배주 대신 사과주스를 준비했다고 한다.오찬에는 인도네시아와 관련된 이들도 함께한다. 인도네시아에서 학창 시절을 보낸 KBS 아나운서 정은혜씨가 오찬 사회를 맡았고 아이돌그룹 ‘하츠투하츠’의 인도네시아 멤버 카르멘, 지난해 영덕 산불 당시 노인들의 대피를 도와 대통령 표창을 받은 인도네시아 국적 노동자 수기안토씨, 한국인과 결혼하고 KBS 전국노래자랑에서 장려상을 수상한 누르산티 인드리 쿠루니아와티(유나)씨 등이 함께한다.양국 정상은 이어지는 친교 일정에서 태권도 시범을 관람한다. 강 대변인은 “인도네시아 전통 무예인 쁜짝실랏 협회 회장으로 전통무예에 각별한 관심을 가진 프라보워 대통령의 취향을 고려한 육군 태권도 시범대의 공연”이라며 “상춘재 앞 잔디마당인 녹지원에서 펼쳐지는 이번 공연은 올해 1월 창단된 태권도 시범대가 청와대에서 하는 첫 공연이자, 외빈을 대상으로 하는 최초의 공연”이라고 언급했다.프라보워 대통령의 취향을 고려한 선물도 준비됐다. 이 대통령은 프라보워 대통령에게 국궁 활 세트와 조선시대 무예서인 ‘무예도보통지’ 영문판을 건넬 예정이다. 강 대변인은 “육군 특전사 총사령관으로 국방장관을 역임해 무예에 관심이 남다른 프라보워 대통령의 취향을 고려했다. 또한 역사와 군사문화에 관심이 많은 탐독가인 점에 착안했다”고 설명했다.또 청와대는 숫자 8을 좋아하는 것으로 알려진 인도네시아 8대 대통령 프라보워 대통령의 선호를 반영해 ‘8’ 모양의 케이크와 8각함에 담아낸 한과·떡 세트, 8종 꽃바구니, 8종 과일세트 등도 숙소 웰컴키트로 준비했다.