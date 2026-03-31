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李대통령, 美하원 코리아스터디그룹 접견

이재명 대통령이 31일 청와대에서 아미 베라(오른쪽) 의원을 비롯한 미국 하원 코리아스터디그룹(CSGK) 대표단과 인사를 나누고 있다. CSGK는 미 의회 내 초당적 한국 연구모임으로 이 대통령은 이들을 만나 중동 사태에 대한 의견을 구했다.

뉴스1