李대통령, 한강 수상에 “대한민국 문학 품격, 전 세계에 다시 증명”

한강 작가, 전날 전미도서비평가협회상 수상

이미지 확대 이재명 대통령이 24일 청와대 여민관 집무실에서 크리스토퍼 럭슨 뉴질랜드 총리와 통화하고 있다. 2026.3.24 청와대 제공 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 24일 청와대 여민관 집무실에서 크리스토퍼 럭슨 뉴질랜드 총리와 통화하고 있다. 2026.3.24 청와대 제공

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이재명 대통령은 27일 “한강 작가님의 전미도서비평가협회(NBCC)상 소설 부문 수상을 진심으로 축하한다”고 말했다.이 대통령은 이날 엑스(X)를 통해 “우리나라 작품이 이 상의 소설 부문에서 수상한 것은 처음이라 더욱 뜻깊다”며 이같이 밝혔다. NBCC는 전날 미국 뉴욕에서 열린 2025년 출간 도서 시상식에서 한강의 ‘작별하지 않는다’ 영어판을 소설 부문 수상작으로 선정했다.이 대통령은 ‘작별하지 않는다’에 대해 “제주 4·3이라는 우리 현대사의 비극을 인간의 존엄과 기억, 서사로 승화시킨 작품”이라며 “고통스러운 역사를 시적으로 풀어내며 깊은 울림을 주었다”고 소개했다.이 대통령은 “지난해 노벨문학상 수상에 이어 다시 한번 대한민국 문학의 깊이와 품격을 전 세계에 증명해 주신 한강 작가님, 참 자랑스럽다”며 “작가님께서 열어주신 문학의 새로운 지평을 따라 앞으로 우리 예술인들 또한 더 넓은 무대를 향해 힘차게 나아가리라 기대한다”고 강조했다.이 대통령은 끝으로 “우리 안에 존재하는 빛을 들고, 어둠 속에서도 서로의 온기를 잊지 않으며, 앞으로 나아갈 용기를 건네주고 계신 한강 작가님께 깊은 감사를 전한다”고 언급했다.