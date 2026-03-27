‘서강대교 넘지말라’ 조성현 대령 만난 李대통령 “본인이 특진 사양해”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

‘서강대교 넘지말라’ 조성현 대령 만난 李대통령 “본인이 특진 사양해”

강동용 기자
강동용 기자
입력 2026-03-27 18:23
수정 2026-03-27 18:23
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

李, 전군주요지휘관회의에서 조 대령과 첫 대면

이미지 확대
이재명 대통령이 27일 서울 국방부에서 열린 전군주요지휘관회의에서 국기에 경례하고 있다. 2026.3.27 연합뉴스
이재명 대통령이 27일 서울 국방부에서 열린 전군주요지휘관회의에서 국기에 경례하고 있다. 2026.3.27 연합뉴스


이재명 대통령이 12·3 비상계엄 당시 수도방위사령부 제1경비단장으로 복무하며 부하들에게 “서강대교를 넘지말라”고 지시한 조성현 대령에 대해 “본인이 특진을 사양해 장군 진급을 시키지 못했다”고 27일 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스(X)를 통해 “조 대령은 진급 시기가 안 되어 조기 특진을 검토했지만, 본인이 진급 시기 전에 특진하는 것을 사양해 장군 진급을 시키지 못했다”며 이같이 설명했다.

이어 “국민의 군인으로서 당연히 해야 할 일을 한 것에 대해 특진을 수용하지 않겠다는 의사였던 것으로 안다”며 “조 대령의 국민과 국가에 대한 충정을 존중해 진급시키지 못했으니 국민 여러분의 이해를 바란다”고 했다.

앞서 이 대통령은 이날 오후 국방부에서 주재한 전군주요지휘관회의에서 조 대령을 처음 만났다. 이 대통령은 조 대령과 악수하며 “한번 보고 싶었다”고 말했다.

강동용 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일상 및 업무 내 AI 서비스 활용 비중은 어느 정도입니까?
일과 대부분을 AI와 병행한다.
단순 참고용으로 간헐적 활용한다.
거의 활용하지 않거나 직접 수행하는 방식이 우선이다.
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로