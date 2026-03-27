‘서강대교 넘지말라’ 조성현 대령 만난 李대통령 “본인이 특진 사양해”

李, 전군주요지휘관회의에서 조 대령과 첫 대면

이미지 확대 이재명 대통령이 27일 서울 국방부에서 열린 전군주요지휘관회의에서 국기에 경례하고 있다. 2026.3.27 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 27일 서울 국방부에서 열린 전군주요지휘관회의에서 국기에 경례하고 있다. 2026.3.27 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령이 12·3 비상계엄 당시 수도방위사령부 제1경비단장으로 복무하며 부하들에게 “서강대교를 넘지말라”고 지시한 조성현 대령에 대해 “본인이 특진을 사양해 장군 진급을 시키지 못했다”고 27일 밝혔다.이 대통령은 이날 엑스(X)를 통해 “조 대령은 진급 시기가 안 되어 조기 특진을 검토했지만, 본인이 진급 시기 전에 특진하는 것을 사양해 장군 진급을 시키지 못했다”며 이같이 설명했다.이어 “국민의 군인으로서 당연히 해야 할 일을 한 것에 대해 특진을 수용하지 않겠다는 의사였던 것으로 안다”며 “조 대령의 국민과 국가에 대한 충정을 존중해 진급시키지 못했으니 국민 여러분의 이해를 바란다”고 했다.앞서 이 대통령은 이날 오후 국방부에서 주재한 전군주요지휘관회의에서 조 대령을 처음 만났다. 이 대통령은 조 대령과 악수하며 “한번 보고 싶었다”고 말했다.