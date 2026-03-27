李대통령 “평화가 밥이고 민생…강한 국방력으로 한반도 평화”

李 “서해 영웅 희생에 머리 숙여 경의와 추모”

“서해, 조국의 최전선…생과 사가 달린 터전”

이미지 확대 이재명 대통령이 27일 국립대전현충원에서 서해수호의 날 기념사를 하고 있다. 2026.3.27 대전 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 27일 국립대전현충원에서 서해수호의 날 기념사를 하고 있다. 2026.3.27 대전 연합뉴스

이미지 확대 김혜경 여사가 27일 이재명 대통령과 참석한 국립대전현충원에서 열린 서해수호의날 기념식에서 영상을 보며 눈물을 닦고 있다. 2026.3.27 대전 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 김혜경 여사가 27일 이재명 대통령과 참석한 국립대전현충원에서 열린 서해수호의날 기념식에서 영상을 보며 눈물을 닦고 있다. 2026.3.27 대전 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령과 김혜경 여사가 서해수호의 날인 27일 국립대전현충원 한주호 준위 묘역에서 유가족 김말순 여사를 위로 하고 있다. 2026.3.27 대전 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령과 김혜경 여사가 서해수호의 날인 27일 국립대전현충원 한주호 준위 묘역에서 유가족 김말순 여사를 위로 하고 있다. 2026.3.27 대전 연합뉴스

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이재명 대통령은 27일 “평화가 밥이고 평화가 민생”이라며 “55인의 서해 수호 영웅들이 지켜낸 바다를 더 이상 분쟁과 갈등의 경계가 아니라 평화와 번영의 터전으로 전환할 것”이라고 말했다.이 대통령은 이날 부인 김혜경 여사와 함께 국립대전현충원에서 열린 ‘제11회 서해수호의 날 기념식’에 참석해 이같이 밝혔다. 서해수호의 날은 2002년 제2연평해전, 2010년 천안함 피격 사건과 연평도 포격전 당시 목숨을 바쳐 임무를 수행한 서해수호 55 영웅과 참전 장병의 공훈을 기리는 날이다.이 대통령은 “싸울 필요가 없는 상태, 평화야말로 어렵지만 가장 확실한 안보”라며 “대결과 긴장이 감돌던 서해의 과거를 끝내고 공동 성장과 공동 번영의 새 역사를 써 내려가는 일에 온 힘을 다하겠다”고 다짐했다. 이어 “강력한 국방력으로 전쟁 걱정 없는 평화로운 한반도를 만드는 일이야말로 서해 수호 영웅들이 우리에게 남긴 시대적 사명”이라고 했다.이 대통령은 “고귀한 희생을 마다하지 않았던 55인의 서해 수호 영웅들에게 머리 숙여 깊은 경의와 추모의 마음을 전한다”며 “국민주권정부는 여러분을 결코 외롭게 두지 않겠다”고 말했다. 그러면서 “반드시 기억하고, 기록하고, 합당하게 예우하겠다”고 강조했다.이 대통령은 서해에 대해 “전쟁의 폐허를 딛고 일어선 대한민국의 역사에서 공짜로 누린 봄은 단 하루도 없었고, 저절로 주어진 평화는 단 한 순간도 없었다”면서 “서해는 그 사실을 가장 뚜렷하게 증명하는 공간”이라고 언급했다. 이어 “한치의 방심도 허락할 수 없던 조국의 최전선이고, 생과 사가 달린 소중한 삶의 터전이었으며, 공동체가 함께 지켜낸 국민의 바다”라고 설명했다.국가유공자에 대한 예우 강화 계획도 밝혔다. 이 대통령은 “국민주권정부는 ‘특별한 희생에 특별한 보상’의 원칙을 실현하기 위해 보훈 사각지대를 빈틈없이 채워가고 있다”며 “올해 5월부터 생활이 어려운 참전유공자 배우자에게 매달 생계지원금이 지급될 것”이라고 전했다. 또한 “2030년까지 보훈 위탁 의료기관을 전국 2000곳으로 확대해 국가유공자들이 가까운 병원에서 언제든지 편리하게 진료받을 수 있도록 하겠다”고 했다.이 대통령과 김 여사는 기념식에 앞서 유가족, 참전 장병들과 함께 제2연평해전과 연평도 포격전의 전사자 묘역, 천안함 46용사의 묘역, 고 한주호 준위의 묘소를 찾아 참배했다.