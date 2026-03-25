[속보] 靑, 비서실장 중심 비상경제상황실 가동 “중동 상황 관리”

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강훈식 청와대 비서실장이 22일 국회에서 열린 고위당정협의회에 참석해 발언하고 있다. 2026.3.22 연합뉴스
청와대가 중동 상황 대응 등을 위한 비상경제상황실을 가동한다고 25일 발표했다.
홍익표 청와대 정무수석은 이날 춘추관 브리핑에서 “이재명 대통령이 주재하는 비상경제점검회의 산하에 비상경제상황실을 설치해 국무총리를 본부장으로 하는 범정부 비상경제본부와 호흡을 맞춰 중동 전쟁에 따른 국내외 상황을 보다 엄중히 관리해 나가겠다”고 밝혔다.
이어 “청와대 비상경제상황실은 강훈식 비서실장이 중심이 돼 운영되며 국가안보실장과 정책실장이 부실장을 맡아 운영한다”고 덧붙였다.
윤영희 서울시의원, 한강공원 ‘노브레이크 픽시’ 막는다… 운행 제한 조례 발의
서울시의회 국민의힘 윤영희 의원은 26일 한강공원과 자전거도로 등에서 시민 보행 안전을 위협하는 제동장치 없는 픽시 자전거 사고를 예방하기 위해 ‘서울시 제동장치 없는 픽시 자전거 이용안전 증진에 관한 조례 일부개정조례안’을 발의했다. 최근 여의도 한강공원 등 시민 이용이 많은 공간에서 브레이크 없는 픽시 자전거 운행이 늘어나며 안전 우려가 커지고 있다. 일부 청소년 사이에서는 외관상 멋을 이유로 브레이크를 제거하거나, 단속을 피하기 위해 실제로는 작동하지 않는 이른바 ‘위장 브레이크’를 부착하는 사례도 지적된다. 실제 한강공원에서는 어린이가 픽시 자전거와 충돌해 다치는 사고도 발생해 실효성 있는 관리 대책이 필요하다는 목소리가 이어져 왔다. 윤 의원이 발의한 개정안은 제동장치가 장착되지 않은 픽시 자전거의 운행 제한 장소를 보다 명확히 규정한 것이 핵심이다. 개정안에 따르면 앞으로 서울 시내 ▲한강공원 ▲도시공원 ▲자전거도로 ▲일반도로 등 주요 구역에서 제동장치 없는 픽시 자전거 운행 제한의 근거가 마련된다. 제동장치가 없는 자전거는 급정거가 어려워 돌발 상황 발생 시 운전자 본인은 물론 보행자에게도 큰 위험이 될 수 있다. 특히 한강공원처럼 가족 단위
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청와대 내에 설치되는 비상경제상황실 아래에는 거시경제·물가대응반, 에너지수급반, 금융안정반, 민생·복지반, 해외상황반 등 5개 실무대응반이 운영되며 청와대 수석급이 각 대응반 반장을 맡는다고 홍 수석은 설명했다.
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