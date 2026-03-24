靑, 김정은 ‘韓적대국’ 공인에 “적대 언사, 평화에 하등 도움 안 돼”

김정은 “한국, 가장 적대적 국가로 공인”

靑 “긴 시야로 평화공존 정책 추진할 것”

이미지 확대 북한은 23일 평양의사당에서 최고인민회의 제15기 1차회의 2일회의를 개최했다고 조선중앙통신이 24일 보도했다. 김정은 국무위원장이 시정연설을 하고 있는 모습. 2026.3.24 평양 조선중앙통신 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 북한은 23일 평양의사당에서 최고인민회의 제15기 1차회의 2일회의를 개최했다고 조선중앙통신이 24일 보도했다. 김정은 국무위원장이 시정연설을 하고 있는 모습. 2026.3.24 평양 조선중앙통신 연합뉴스

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김정은 북한 국무위원장이 한국을 ‘가장 적대적인 국가’로 규정한 데 대해 청와대는 24일 “정부는 적대적 언사가 지속되는 것은 평화공존에 하등의 도움이 되지 않는다는 입장”이라고 밝혔다.청와대 관계자는 이날 “한반도에서 남북 모두의 안전과 번영을 담보할 수 있는 길은 적대와 대결이 아닌 대화와 협력을 통한 평화공존”이라며 이같이 말했다.김 위원장은 전날 열린 최고인민회의 제15기 제1차 회의에서 진행한 시정연설에서 “한국을 가장 적대적인 국가로 공인하고 가장 명백한 언사와 행동으로 철저히 배척하고 무시하면서 다루어나가며 우리 공화국을 건드리는 한국의 행위에 대해서는 추호의 고려나 사소한 주춤도 없이 무자비하게 그 대가를 치르게 하겠다”며 대남 적대 기조를 거듭 강조했다.김 위원장은 이어 “핵보유국 지위를 절대불퇴로 계속 공고히 다지며 적대세력들의 온갖 반공화국 도발 책동을 짓부셔버리기 위한 대적투쟁을 공세적으로 벌려나갈 것”이라고 강조했다.이에 대해 청와대 관계자는 “정부는 긴 시야를 갖고 한반도 평화공존 정책을 일관되게 추진해나갈 것”이라고 밝혔다.