李대통령 “비상대응체계 가동… 에너지 아껴쓰기 운동 동참 부탁”

李 “중동 전쟁 장기화로 수급 불안 커져”

“수급 우려 품목 점검·대비책 시행” 지시

정유사 담합 수사 관련 “일벌백계해야”

대전 화재 참사 “국정 책임자로서 송구”

이미지 확대 발언하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.

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이재명 대통령은 24일 중동 상황과 관련 “민생과 경제 산업 전반에 발생할지 모를 중대한 위기에 대처하기 위해서 정부 차원의 비상대응체계를 선제적으로 가동해야 한다”고 지시했다.이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 “중동 전쟁의 확대 장기화로 원유, 천연가스 수급 불안이 커지고 있다”며 이같이 밝혔다.이 대통령은 “국제에너지기구는 이번 사태가 역사상 최악의 에너지 안보 위협이라며 세계 경제에 미칠 충격을 경고하고 있다”며 “비단 에너지만이 아니다. 배달 용기부터 의료 도구까지 우리 일상의 석유화학 제품이 쓰이지 않는 곳이 없기 때문에 언제 어디서 어떤 문제가 벌어질지 예측하기가 어려운 상황”이라고 진단했다.이 대통령은 “각 부처는 수급 우려 품목을 포괄적이고 꼼꼼하게 점검하고 또 그것들이 국민의 일상에 미칠 영향 그리고 대체 공급선은 어디인지 등을 세밀하게 파악해서 최악의 상황까지 가정한 대비책을 철저하게 수립 시행해달라”고 당부했다.오는 27일 예정된 석유 최고가격제 2차 고시에 대해선 “그간 국제유가가 큰 폭으로 올라 가격 인상이 불가피한 상황”이라면서도 “국민 삶에 미칠 충격을 조금이라도 덜기 위한 구체적 방안을 신속히 마련해야 한다”고 말했다.아울러 검찰이 전날 정유사의 기름값 담합 의혹에 대한 수사에 착수한 사실을 언급하며 “국민 고통을 악용한 부당한 돈벌이는 법과 원칙에 따라서 발본색원하고 일벌백계해야 한다”고 경고했다. 이어 “정유업계도 국가 기간 산업으로서의 공적 책무를 깊이 인식하고 국가적 위기 극복 노력에 함께 동참해달라”고 했다.이 대통령은 “국민 여러분의 협조도 절실하다”며 “공공기관은 차량 5부제 등으로 솔선수범하고 우리 국민들께서도 대중교통 이용과 생활 절전 등 에너지 아껴 쓰기 운동에 동참해 주시기를 부탁드린다”고 밝혔다.중동 상황 대응을 위한 ‘전쟁 추경’의 신속한 편성도 재차 주문했다. 이 대통령은 “중동 전쟁의 충격이 갈수록 커지는 상황에서 전시 추경의 편성과 처리는 빠르면 빠를수록 효과가 배가 될 것”이라고 설명했다.그러면서 “특히 이번 추경은 국민 체감의 원칙 아래 고유가 부담 완화, 민생 안정, 산업 피해 최소화, 공급망 안정, 지방 경기 활성화를 주요 목표로 꼼꼼하게 세부 내용을 설계해달라”고 지시했다. 또한 “미리 전체 규모를 정해 놓고 각 사업을 억지로 꿰어 맞추기보다 실제 현장의 필요를 충실하게 반영한 적정 수준으로 편성해야 한다”고 했다.이 대통령은 “지금은 재정을 아끼는 것보다 어렵고 필요한 것에 신속하게 그리고 효과적으로 투입하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “정부는 이를 유념해서 신속한 추경 편성해달라”고 말했다.대전 자동차 부품 공장 화재 참사와 관련해선 “희생자분들의 명복을 빌고 유가족과 피해자들에게도 깊은 위로의 말씀을 드린다”며 “일터에서 각종 사고가 지속되고 있는데 국정 책임자로서 송구한 마음을 금할 길 없다”고 전했다.이 대통령은 “관계 부처는 보상, 트라우마 치유, 유가족 지원 등 피해 대책을 세심하게 마련해달라”며 “아울러 위험 사업장에 대한 조사를 철저하게 실시하고 안전 관련 제도가 제대로 작동하고 있는지도 철저하게 점검해달라”고 당부했다.