[포토] 이재명 대통령, 대전 화재 현장 소방관 격려

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령이 주말인 21일 큰 인명피해를 낸 대전 대덕구 공장 화재 현장을 방문해 피해 상황과 실종자 등에 대한 수색 및 구조 활동 등을 점검했다.전날 화재 발생 후 상황을 보고받고 즉각 사고 수습과 인명 구조에 장비와 인력 등 가용한 자원을 총동원하라고 지시한 데 이어 이날 직접 현장으로 향해 상황을 직접 챙긴 것이다.이 대통령은 현장에 도착해 소방 관계자들로부터 시간대별 조치 상황과 사망자 등 인명 피해 현황 등을 보고받고 “(건물 잔해가) 무너져 있는데 (실종자들을) 어떻게 찾을 것이냐”라고 물었다.이 대통령은 실종자들이 있을 것으로 추정되는 건물 붕괴 지점의 외벽을 보며 “다 녹았다”면서 현장 관계자들에게 “2차 사고가 나지 않게 잘 챙겨달라”고 당부했다.이 대통령은 “화재가 급격히 확산한 이유가 무엇이냐”고 물었고, 김승룡 중앙긴급구조통제단장(소방청장)은 “(건물의) 샌드위치 패널 구조가 화재를 키웠다”고 답했다.이 대통령은 이 자리에서 “(피해자) 가족분들은 어떻게 됐느냐”고 묻기도 했다.아울러 이 대통령은 현장의 소방대원을 보자 “고생하신다”는 말과 함께 대원들에게 격려의 악수를 청하기도 했다.앞서 전날 오후 1시 17분쯤 자동차 부품 제조 공장인 안전공업에서 큰불이 나 10시간 30분 만에 진화됐다.현재까지 11명이 사망하고 3명이 실종됐으며, 소방당국은 실종자 수색을 진행 중이다. 부상자는 화재 진압 중 다친 소방관 2명을 포함해 59명이다.