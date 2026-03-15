李대통령 3·15의거 기념식 참석…역대 대통령 중 처음

이미지 확대 이재명 대통령, 3·15 민주묘지 참배 이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 경남 창원시 마산회원구 국립 3·15 민주 묘지에서 분향하고 있다. 2026.3.15 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령, 3·15 민주묘지 참배 이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 경남 창원시 마산회원구 국립 3·15 민주 묘지에서 분향하고 있다. 2026.3.15 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령, 3·15 민주묘지 참배 이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 경남 창원시 마산회원구 국립 3·15 민주 묘지에 입장하며 국기에 경례하고 있다. 2026.3.15 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령, 3·15 민주묘지 참배 이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 경남 창원시 마산회원구 국립 3·15 민주 묘지에 입장하며 국기에 경례하고 있다. 2026.3.15 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이재명 대통령이 15일 오전 부인 김혜경 여사와 함께 경남 창원에서 열린 제66주년 3·15의거 기념식에 참석했다.청와대는 “3·15의거가 2010년 국가기념일로 지정되고 2011년부터 정부 주관으로 기념식을 거행해 온 이래 대통령이 참석한 것은 이번이 처음”이라고 밝혔다.이 대통령은 기념식에 앞서 국립 3·15민주묘지 참배단에 헌화했다. 3·15의거는 1960년 3월 15일 이승만 정권의 부정선거에 항거해 당시 마산시민과 학생이 중심이 돼 일어난 최초의 유혈 민주화운동이다.당시 시위에 참석했다가 실종된 마산상업고등학교 1학년 김주열 열사가 눈에 최루탄이 박힌 채 4월 11일 마산 앞바다에서 시신으로 발견되면서 4·19혁명의 도화선이 됐다.이날 기념식에는 3·15의거 유공자와 유족, 학생, 각계 대표 등 700여명이 참석한 것으로 알려졌다.