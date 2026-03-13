李대통령 “장애학교, 유·초등과 중등 과정 분리해야 효과적”

전국 최초 유·초등 과정 분리 운영

발달장애 특수학교 ‘이은학교’ 방문

李, 간담회 이어 학생들과 수업 참여

이미지 확대 이재명 대통령, 청주 특수학교 방문 이재명 대통령이 13일 충북 청주 유·초등 지적장애 공립 특수학교인 이은학교에서 학생들과 인사하고 있다.

청와대 제공 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령, 청주 특수학교 방문 이재명 대통령이 13일 충북 청주 유·초등 지적장애 공립 특수학교인 이은학교에서 학생들과 인사하고 있다.

청와대 제공

이재명 대통령은 13일 발달장애 특수학교를 찾아 현장의 애로사항과 제언을 듣고 학부모와 관계자들을 격려했다.이 대통령은 이날 충북 청주의 ‘이은학교’를 방문, 학교 관계자 및 학부모들과 간담회를 진행했다고 전은수 부대변인이 전했다. 이은학교는 전국 최초로 유치원·초등 과정을 중등 과정과 분리해 운영하는 발달장애 특수학교다. 통상 한국의 특수학교는 유치원부터 고등학교 과정까지 통합 운영된다.간담회에서 학부모들은 유·초등 과정이 분리된 전문적인 교육 환경에 대해 높은 만족감을 표했다. 이에 이 대통령은 “장애 유형에 따라 유·초등 과정을 분리 운영하는 것이 교육적 측면에서 더욱 효과적일 수 있다”며 관심을 보였다. 아울러 이 대통령은 최근 일반 학교의 통폐합 사례가 늘고 있는 상황을 언급하며 특수학교로 전환해 활용할 수 있는 방안이 있는지 등에 대해 질문했다.이은학교 교장은 “특수학교를 직접 방문해 주신 대통령은 처음으로 알고 있다”며 “대통령의 방문 그 자체가 현장의 교사들과 학부모들에게는 큰 위로이자 희망이 된다”고 전했다.이 대통령은 “장애 아동뿐만 아니라 그 가족들이 짊어진 삶의 무게가 얼마나 무거운지 잘 알고 있다”며 가족들의 고충에 공감했다. 이어 특수교사들을 향해 “특별한 사명감을 가지고 이 길을 선택한 여러분의 훌륭한 마음이 아이들에게 잘 전달될 수 있도록, 그 사랑의 마음을 영원히 잘 가꿔나가 달라”고 응원했다.이후 이 대통령은 상상놀이터, 심리안정실, 감각통합실 등 학생들을 위한 맞춤형 시설들을 둘러본 뒤, 교실을 찾아 수업을 참관했다. 학생 곁에 나란히 앉은 이 대통령은 함께 신문지 모자에 동물 그림을 붙여 머리에 씌워주고, 수업에 사용할 악기를 골라 연주 연습을 돕는 등 소통의 시간을 보냈다고 전 부대변인은 밝혔다.