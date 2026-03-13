金여사 “전통문화 관심 높아져… 장인, 창작 전념할 기반되길”

정부 조달 문화상품 특별전 관람

金 “국중박 굿즈 없어서 못 살 정도”

“전통문화 일상서 누리고 싶어한단 뜻”

이미지 확대 김혜경 여사, 정부조달 문화상품 특별전 ‘한국본색’ 개막식 축사 김혜경 여사가 13일 서울 중구 문화역서울284에서 열린 정부조달 문화상품 특별전 ‘한국본색’ 개막식에서 축사하고 있다.

연합뉴스

김혜경 여사는 13일 “전통문화에 대한 관심이 전통문화의 발전을 위해 애쓰시는 장인들께 더 좋은 작품을 만들 원동력이자, 창작에 전념할 수 있는 든든한 기반이 될 수 있기를 바란다”고 밝혔다.김 여사는 이날 서울 문화역서울284에서 열린 정부 조달 문화상품 특별전 ‘한국본색’의 축사를 통해 “요즘 K컬처가 세계적인 사랑을 받으면서 우리 전통문화에 대한 관심도 함께 높아지고 있다”며 이같이 말했다.김 여사는 “국립중앙박물관 굿즈들이 없어서 못 살 정도라고 한다”며 “그만큼 많은 분들이 우리 전통문화를 눈으로 보고 또 손으로 만지며 일상에서 가까이 누리고 싶어 한다는 뜻 아닌가”라고 짚었다.김 여사는 “그런 점에서 우리 문화의 멋과 가치가 담긴 다양한 상품들을 직접 만나보고 체험하고 살펴보고 또 구매까지 할 수 있는 오늘의 이 자리가 참 반갑고 의미 있는 자리가 될 것”이라고 평가했다. 이어 “오늘의 특별전이 우리 전통문화에 대한 국민적 관심을 더욱 높이고 또 일상적인 소비로까지 이어지는 중요한 계기가 될 것 같다”고 했다.이후 김 여사는 특별전에 출품한 작품을 관람했다. 김 여사는 김경희 작가의 ‘십장생도’를 보며 “청와대에 십장생 병풍이 있는데, 이 십장생도는 좀 더 입체적”이라고 말했다. 김 작가가 이에 “청와대에 꼭 가고 싶다. 디씨(할인) 많이 해드리겠다”고 해 웃음을 자아냈다.또한 김 여사는 박해도 작가의 ‘시간을 항해하는 거북선’을 관람하며 박 작가 측으로부터 지난해 한미 정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 선물로 연락을 받았다가 납기일을 못 맞췄다는 설명을 듣기도 했다. 김 여사는 미소를 지으며 “다음에 한 번”이라고 답했다.