李대통령 “석유 최고가격제 어기는 주유소 저에게 신고해달라”

李 “국내 기름값 잡기 위해 상한선 두기로”

“폭리·부당이득 없도록 국민 감시·참여 필요”

이미지 확대 이재명 대통령, 수석보좌관회의 발언 이재명 대통령이 12일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

연합뉴스

이재명 대통령은 13일 0시부터 석유 최고가격제가 시행된 데 대해 “만약 제도를 어기는 주유소 등을 발견하신다면 지체 없이 저에게 신고해달라”고 당부했다.이 대통령은 이날 엑스(X)를 통해 “오늘부터 석유 최고가격제 전면 시행한다”며 이같이 밝혔다. 정부는 13일 0시부터 정유사의 공급가격 최고액을 ℓ당 보통 휘발유는 1724원, 자동차용 경유는 1713원, 실내 등유는 1320원으로 지정했다.이 대통령은 “불안정한 국제 정세로 요동치는 국내 기름값을 잡기 위해 공급 가격에 분명한 상한선을 두기로 했다”고 설명했다. 이어 “일부 업체가 어수선한 틈을 타 폭리를 취하거나 부당 이득을 챙기는 일 없도록 국민 여러분의 감시와 참여가 필요하다”며 신고를 부탁했다.이 대통령은 ‘석유 최고가격제가 시행된 이날 전국 평균 주유소 기름값이 사흘 연속 하락세를 이어갔다’는 기사를 인용하며 해당 글을 올렸다.