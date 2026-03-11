靑, 가나 대통령에 ‘웰컴 선물’로 가나 초콜릿 전달

카카오 원두 80% 이상 가나산 사용

초콜릿 표지에 국기와 대통령 성함 넣어

갤럭시 S26·수군조련도 민화도 선물

이미지 확대 청와대가 지난 10일 한국을 방문한 존 드라마니 마하마 가나 대통령의 숙소에 비치한 가나 초콜릿

청와대 제공 닫기 이미지 확대 보기 청와대가 지난 10일 한국을 방문한 존 드라마니 마하마 가나 대통령의 숙소에 비치한 가나 초콜릿

청와대 제공

이미지 확대 청와대가 존 드라마니 마하마 가나 대통령에게 ‘웰컴 선물’로 특별 제작한 가나 초콜릿

청와대 제공 닫기 이미지 확대 보기 청와대가 존 드라마니 마하마 가나 대통령에게 ‘웰컴 선물’로 특별 제작한 가나 초콜릿

청와대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

청와대는 이재명 대통령과 11일 청와대에서 정상회담을 하는 존 드라마니 마하마 가나 대통령에게 ‘웰컴 선물’로 롯데웰푸드의 가나 초콜릿을 준비했다.강유정 청와대 대변인은 11일 “청와대는 마하마 대통령의 방한에 맞춰 특별 제작한 ‘가나 초콜릿’을 마하마 대통령 숙소에 비치했다”고 전했다.강 대변인은 “가나는 우리에게 가나 초콜릿이라는 제품으로 익숙한 나라”라며 “해당 제품은 카카오 원두의 80% 이상을 가나산으로 사용한다”고 설명했다. 이어 “초콜릿 표지에는 양국 국기와 가나 대통령 성함을 넣었다”고 했다.가나 초콜릿은 이 대통령과도 인연이 있다. 강 대변인은 “이 대통령은 2023년 9월 야당 대표 시절 민주주의 수호 단식 투쟁 중 한 어린이가 건넨 가나 초콜릿에 큰 힘을 얻은 적이 있다”고 전했다.아울러 이 대통령은 마하마 대통령에게 갤럭시 S26 울트라 등을 선물로 준비했다. 청와대는 “우리 국가 이미지·브랜드 홍보와 함께 마하마 대통령이 추진하는 제조업 육성 및 산업 고도화 목표에 한국이 동반자가 될 것이라는 메시지를 함축했다”고 설명했다.한국의 수군조련도 민화도 전달한다. 청와대는 “선박 명명식 계기 방한하는 상징성과 함께 양국 간 해양안보 협력 의지와 역사에 대한 마하마 대통령의 관심을 모두 만족하는 선물”이라고 전했다.