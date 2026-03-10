李대통령, 11일 가나 대통령과 정상회담… 취임 후 첫 아프리카 정상 방한

李대통령, 11일 가나 대통령과 정상회담… 취임 후 첫 아프리카 정상 방한

박기석 기자
박기석 기자
입력 2026-03-10 17:41
수정 2026-03-10 17:41
마하마 대통령, 10~14일 실무 방한
교역·투자·방산 등 협력 강화 논의

이재명 대통령, ‘상생을 실천하는 기업인과의 대화’ 발언
이재명 대통령, ‘상생을 실천하는 기업인과의 대화’ 발언 이재명 대통령이 10일 청와대에서 열린 ‘상생을 실천하는 기업인과의 대화’에서 발언하고 있다.
연합뉴스


이재명 대통령은 한국을 실무 방문하는 존 드라마니 마하마 가나 대통령과 11일 정상회담을 한다. 마하마 대통령은 이 대통령이 취임 이후 처음으로 맞이하는 아프리카 정상이다.

강유정 청와대 대변인은 10일 “오늘부터 14일까지 마하마 대통령이 우리나라를 실무 방한한다”며 “양 정상은 11일 오후 정상회담과 협정·양해각서 서명식 등의 일정을 진행할 예정”이라고 밝혔다. 가나 대통령의 방한은 2024년 한·아프리카 정상회의 이후 약 2년 만이다.

강 대변인은 “양 정상은 이번 정상회담을 통해 교역·투자, 해양 안보 및 재외국민 보호, 국방·방산, 기후 변화 대응, 교육·문화 등 다양한 분야에서 양국 간 실질 협력을 강화해 나갈 수 있는 방안을 논의할 계획”이라고 전했다.

한국과 1977년 수교한 가나는 아프리카 내 대표적인 민주주의 선도국이자 2021년 출범한 아프리카대륙 자유무역지대(AfCFTA) 사무국이 소재한 서아프리카의 무역·물류 중심국이다.

박기석 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
위로