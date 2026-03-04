李대통령, 필리핀 한국전 참전기념비 헌화… “참전용사 韓 초청”

방금 들어온 뉴스

李대통령, 필리핀 한국전 참전기념비 헌화… “참전용사 韓 초청”

박기석 기자
박기석 기자
입력 2026-03-04 12:00
수정 2026-03-04 12:00
李, 필리핀 국빈방문 마지막 날 일정
생존 참전용사·후손 만나 감사 표해
“손자가 韓 공사 졸업” 용사에게
“우리가 감사” 화답… 보훈부에 초청 지시

묵념하는 이재명 대통령
묵념하는 이재명 대통령 필리핀을 국빈방문한 이재명 대통령이 4일 마닐라 영웅묘지에서 한국전 참전 기념비에 헌화 후 묵념하고 있다.
연합뉴스


필리핀을 국빈 방문한 이재명 대통령이 4일 필리핀 한국전 참전 기념비에 헌화하고 참전 용사들을 만나 한국에 초청했다.

이 대통령은 필리핀 순방 마지막 날인 이날 첫 일정으로 마닐라의 필리핀 국립묘지인 ‘영웅묘지’ 내 한국전 참전 기념비를 찾아 헌화하고 묵념했다.

이어 행사에 참석한 필리핀의 생존 참전 용사와 후손들을 만나 감사를 표했다. 참전 용사 벤자민 산토스는 이 대통령에게 참전 당시 촬영 사진을 보여주며 사인을 요청했고, 이 대통령은 ‘귀하의 헌신에 감사드립니다’라는 문구와 함께 사인했다. 산토스는 “대통령을 만나 뵙게 돼 정말 기쁘다”며 “진심으로 감사드린다. 대통령에 축복이 있기를 바란다”고 했고, 이 대통령은 “장군님도 건강하시기 바란다”고 화답했다.

이 대통령은 “한국에 한 번 방문하고 싶다”는 참전 용사 로드리고 에레니오의 요청에 웃으며 “한국에 한 번 오시라”고 말했다. 참전 용사 프루덴시오 마누엘은 “제 손자가 지난주 (한국) 공군사관학교를 졸업했다. 감사하다”고 소개했고, 이 대통령은 “우리가 감사하다”고 전했다.

이 대통령은 동행한 국가보훈부 관계자를 향해 “우리가 참전 용사 국내 초청 행사를 하지 않나”라며 “가능하면 이분들을 초청하자”고 지시했다. 이 대통령은 영웅묘지를 떠나며 참전 용사들과 다시 한 번 악수를 나누며 “언제 한국 한 번 오시라”고 당부했다.
마닐라 박기석 기자
