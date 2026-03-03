李 대통령이 내놓은 분당 아파트, 구매자 등장

닫기 이미지 확대 보기
이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.2.24. 청와대통신사진기자단
이재명 대통령이 내놓은 경기 성남 분당 아파트를 사겠다는 구매자가 등장했다.
홍익표 청와대 정무수석은 3일 MBC 라디오에서 ‘분당 아파트를 사겠다는 사람이 나왔느냐’는 질문에 “예”라고 답했다. 홍 수석은 “대통령께서 해외(1~4일 싱가포르·필리핀 순방)에 나가시기 전에 정식 계약서가 이뤄진 건 아니고, ‘내가 그 가격에 사겠으니’ 하는 사람이 나와서 (부동산 매매 목록에서) 물건을 내렸다”고 밝혔다.
그는 일부 언론에서 시세 차익 논란을 보도한 것에 대해서는 “1998년 외환위기 직후 가장 저점에서 사 30년 가까이 보유해 온 주택”이라며 “최근 지역구 문제로 계양으로 옮기면서 전세를 주고 간 것이기 때문에 그것을 ‘25억원의 시세 차익이 났다’고 얘기하는 건 매우 악의적인 기사”라고 반박했다.
이 대통령은 부인 김혜경 여사와 공동으로 소유한 분당 아파트를 지난달 말 매물로 내놨다. 이 대통령은 지난달 소셜미디어(SNS)를 통해 “경제적으로 따지면 이익도 있을 것 같고, 부동산 정책 총책임자로서 집 문제를 가지고 정치적 공격거리를 만들어 주는 것보다 만인의 모범이 돼야 할 공직자의 책임을 다하자 싶어 판 것뿐”이라고 밝혔다.
이 대통령은 1998년에 산 해당 아파트를 29억원에 내놓은 것으로 알려졌다. 강유정 대변인은 지난달 27일 “현재 해당 아파트는 전년 실거래가 및 현재 시세보다 저렴하게 매물로 내놓았다”고 전했다.
