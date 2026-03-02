靑 “중동 상황, 모든 분야서 철저 대비… 수시로 대통령에게 보고”

위성락 “대통령 말씀했듯 지나치게 우려 안해도”

靑, 원유 수급 관련 “초기 단계… 상황 보며 판단”

이미지 확대 대화하는 위성락 실장과 조현 외교부 장관 위성락 국가안보실장(왼쪽)과 조현 외교부 장관이 2일 싱가포르 외교부 청사에서 열린 이재명 대통령과 로런스 웡 싱가포르 총리의 공동언론발표에서 대화하고 있다.

이재명 대통령의 싱가포르 국빈 방문을 수행 중인 위성락 국가안보실장은 2일 미국의 이란 공격 등 중동 상황과 관련 “정부는 실물 경제, 금융, 군사 안보 등 모든 분야에서 철저히 대비하고 있다”고 밝혔다.위 실장은 이날 싱가포르 현지에 마련된 프레스센터에서 브리핑을 통해 이같이 말하며 “대통령실 또한 비상대응체제를 유지하고 있다”고 했다. 이어 “저도 이곳에서 수시로 관련 사항을 체크하고 대통령님께 보고를 드리고 있다”고 했다. 위 실장은 “대통령님께서 어제 SNS를 통해 분명히 말씀하셨듯이 지나치게 우려하지 않으셔도 된다”고 강조했다.아울러 위 실장은 이날 이 대통령과 로렌스 웡 싱가포르 총리의 정상회담에서도 중동 상황과 관련해 논의가 있었다고 전했다. 위 실장은 “양 정상은 중동 정세가 글로벌 안보와 에너지 공급망을 비롯한 세계 경제에 미치는 영향을 평가하고 중동 지역의 안정과 평화가 조속히 회복되기를 바란다는 데 뜻을 같이했다”고 밝혔다.이와 관련, 청와대 관계자는 원유 수급 사항에 대해 “산업부와 관련 부처에서 면밀히 모니터하고 있고 지금 총리 주재로도 거의 일 단위로 점검을 하고 있다”며 “대통령실에서 보고 있는 상황도 부처나 총리 주재 점검 회의에서 파악하는 것과 같다”고 설명했다.이 관계자는 “아직은 초기 단계고 호르무즈 해협 지금 일부 봉쇄라는 말도 있지만 또 그렇지 않은 상황도 있고 좀 복잡하다”며 “상황을 보면서 추가 판단해 나가야 할 것 같다”고 했다. 이어 “정부로서는 여러 가능성에 대처할 수 있도록 방안을 강구하고 있다”고 했다.주한미군의 자산이 미국의 이란 공격에 지원됐는지 여부에 대해선 “주한미군 전력 운용에 대해서는 한미 간 협의가 항상 진행되지만, 그 협의의 내용을 소개하기는 어렵다”고만 언급했다. 그러면서도 “연합방위태세에는 손상이 없도록 한미 간 의견을 모아가고 있다”고 했다.중동 상황이 한반도 문제에 미칠 영향을 두고는 “(미국을 규탄하는) 북한의 1차적 반응이 있었지만 그것만 가지고 파악하기가 좀 어렵고 더 주시해야 된다”고 설명했다.이 관계자는 “일단 북한 노동당 9차 대회 결과를 보면 북한의 입장은 여전하다, 또 강경하다는 걸 알 수 있다”며 “그 이후에 우리의 스탠스는 지속적으로 긴장 완화 노력은 하지만 북한의 반응을 감안해서 그다음 행보를 정해야 한다”고 밝혔다.