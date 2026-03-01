이미지 확대
이재명 대통령과 김혜경 여사, 이종찬 광복회장 등이 1일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제107주년 3·1절 기념식에서 국기에 경례하고 있다. 2026.3.1 청와대통신사진기자단
[속보] 李대통령, 3·1절 기념사…“애국선열께 무한한 존경과 찬사”
[속보] 李대통령 “공동체 배반, 준엄한 심판…상식 통하는 공정한 나라”
[속보] 李대통령 “힘의 논리에 국제규범 위협받아…과오 되풀이 안돼”
[속보] 李대통령 “함께 성장하는 평화로운 한반도, 3·1정신 계승의 길”
[속보] 李대통령 “북측 체제 존중…적대행위·흡수통일 추구 않을 것”
[속보] 李대통령 “뜻하지 않은 무인기 사건…평화 위협한 심대한 사안”
[속보] 李대통령 “북미대화 조속 재개되도록 소통…평화체제 전환 노력”
[속보] 李대통령 “5개년 계획 수립하는 북측, 새로운 미래 함께 그리길”
[속보] 李대통령 “한일관계, 평화·공영 추구한 3·1정신 바탕 발전”
[속보] 李대통령 “동북아 화합 중요…번영 위한 노력 멈추지 않겠다”
