이미지 확대 이재명 대통령과 김혜경 여사, 이종찬 광복회장 등이 1일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제107주년 3·1절 기념식에서 국기에 경례하고 있다. 2026.3.1 청와대통신사진기자단 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령과 김혜경 여사, 이종찬 광복회장 등이 1일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제107주년 3·1절 기념식에서 국기에 경례하고 있다. 2026.3.1 청와대통신사진기자단

[속보] 李대통령, 3·1절 기념사…“애국선열께 무한한 존경과 찬사”[속보] 李대통령 “공동체 배반, 준엄한 심판…상식 통하는 공정한 나라”[속보] 李대통령 “힘의 논리에 국제규범 위협받아…과오 되풀이 안돼”[속보] 李대통령 “함께 성장하는 평화로운 한반도, 3·1정신 계승의 길”[속보] 李대통령 “북측 체제 존중…적대행위·흡수통일 추구 않을 것”[속보] 李대통령 “뜻하지 않은 무인기 사건…평화 위협한 심대한 사안”[속보] 李대통령 “북미대화 조속 재개되도록 소통…평화체제 전환 노력”[속보] 李대통령 “5개년 계획 수립하는 북측, 새로운 미래 함께 그리길”[속보] 李대통령 “한일관계, 평화·공영 추구한 3·1정신 바탕 발전”[속보] 李대통령 “동북아 화합 중요…번영 위한 노력 멈추지 않겠다”