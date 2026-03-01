[속보] 李대통령 “북측 체제 존중…적대행위·흡수통일 추구 않을 것”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보] 李대통령 “북측 체제 존중…적대행위·흡수통일 추구 않을 것”

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-03-01 10:23
수정 2026-03-01 10:38
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
이재명 대통령과 김혜경 여사, 이종찬 광복회장 등이 1일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제107주년 3·1절 기념식에서 국기에 경례하고 있다. 2026.3.1 청와대통신사진기자단
이재명 대통령과 김혜경 여사, 이종찬 광복회장 등이 1일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제107주년 3·1절 기념식에서 국기에 경례하고 있다. 2026.3.1 청와대통신사진기자단


[속보] 李대통령, 3·1절 기념사…“애국선열께 무한한 존경과 찬사”

[속보] 李대통령 “공동체 배반, 준엄한 심판…상식 통하는 공정한 나라”

[속보] 李대통령 “힘의 논리에 국제규범 위협받아…과오 되풀이 안돼”

[속보] 李대통령 “함께 성장하는 평화로운 한반도, 3·1정신 계승의 길”

[속보] 李대통령 “북측 체제 존중…적대행위·흡수통일 추구 않을 것”

[속보] 李대통령 “뜻하지 않은 무인기 사건…평화 위협한 심대한 사안”

[속보] 李대통령 “북미대화 조속 재개되도록 소통…평화체제 전환 노력”

[속보] 李대통령 “5개년 계획 수립하는 북측, 새로운 미래 함께 그리길”

[속보] 李대통령 “한일관계, 평화·공영 추구한 3·1정신 바탕 발전”

[속보] 李대통령 “동북아 화합 중요…번영 위한 노력 멈추지 않겠다”
이정수 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로