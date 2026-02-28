이대통령, ‘틱톡’ 가입했다…손하트 날리며 “잘 부탁드립니다”

이미지 확대 이재명 대통령이 28일 숏폼 플랫폼 ‘틱톡’에 가입했다. 이대통령 틱톡 캡처 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 28일 숏폼 플랫폼 ‘틱톡’에 가입했다. 이대통령 틱톡 캡처

이재명 대통령이 28일 숏폼 플랫폼 ‘틱톡’에 가입했다.이 대통령은 이날 오전 틱톡에 ‘왔다 ㅌㅌ대통령’이라는 제목과 함께 38초 분량의 영상을 공개했다.영상에서 이 대통령은 ‘틱톡 가입하기’라는 문서가 담긴 결재 서류를 받은 후 ‘가입하기’에 손도장을 찍었다.이 대통령은 “안녕하세요, 틱톡. 이재명입니다”라고 인사하며 “팔로우, 좋아요, 댓글까지 아시죠? 잘 부탁드립니다”라고 말했다. 이어 손하트를 날리고, 머리 위로 하트를 그리는 포즈를 취하기도 했다.틱톡은 중국 바이트댄스가 운영하는 글로벌 1위 숏폼 플랫폼이다. 앞서 이 대통령은 전날 밤 엑스(X)를 통해 “2월 28일, 큰 거(?) 온다”는 제목의 영상을 올리면서 틱톡 가입을 예고했다.이로써 이 대통령 계정으로 운영되는 소셜미디어(SNS)는 페이스북, 유튜브, 인스타그램, X, 블로그에 이어 틱톡까지 6개로 늘어났다.이 대통령이 이날 오전 9시에 틱톡에 글을 올린 지 약 1시간 만에 팔로워 수는 800명대를 넘어섰다.