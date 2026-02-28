이대통령, ‘틱톡’ 가입했다…손하트 날리며 “잘 부탁드립니다”

윤예림 기자
입력 2026-02-28 10:10
수정 2026-02-28 10:12
이재명 대통령이 28일 숏폼 플랫폼 ‘틱톡’에 가입했다. 이대통령 틱톡 캡처
이재명 대통령이 28일 숏폼 플랫폼 ‘틱톡’에 가입했다.

이 대통령은 이날 오전 틱톡에 ‘왔다 ㅌㅌ대통령’이라는 제목과 함께 38초 분량의 영상을 공개했다.

영상에서 이 대통령은 ‘틱톡 가입하기’라는 문서가 담긴 결재 서류를 받은 후 ‘가입하기’에 손도장을 찍었다.

이 대통령은 “안녕하세요, 틱톡. 이재명입니다”라고 인사하며 “팔로우, 좋아요, 댓글까지 아시죠? 잘 부탁드립니다”라고 말했다. 이어 손하트를 날리고, 머리 위로 하트를 그리는 포즈를 취하기도 했다.

틱톡은 중국 바이트댄스가 운영하는 글로벌 1위 숏폼 플랫폼이다. 앞서 이 대통령은 전날 밤 엑스(X)를 통해 “2월 28일, 큰 거(?) 온다”는 제목의 영상을 올리면서 틱톡 가입을 예고했다.

이로써 이 대통령 계정으로 운영되는 소셜미디어(SNS)는 페이스북, 유튜브, 인스타그램, X, 블로그에 이어 틱톡까지 6개로 늘어났다.

이 대통령이 이날 오전 9시에 틱톡에 글을 올린 지 약 1시간 만에 팔로워 수는 800명대를 넘어섰다.
윤예림 기자
