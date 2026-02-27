정치 대통령 [속보]靑 “이 대통령, 분당 아파트 매물로…부동산 정상화 의지” 강동용 기자 입력 2026-02-27 16:27 수정 2026-02-27 16:27 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/president/2026/02/27/20260227500242 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 이재명 대통령이 27일 전북 전주시 전북대학교에서 열린 ‘전북의 마음을 듣다’ 타운홀미팅 간담회에서 참석자들의 발언권 요청을 받고 있다. 2026.2.27 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 27일 전북 전주시 전북대학교에서 열린 ‘전북의 마음을 듣다’ 타운홀미팅 간담회에서 참석자들의 발언권 요청을 받고 있다. 2026.2.27 연합뉴스 강동용 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지