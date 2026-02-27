李대통령 국정 지지율 64%…“6개월 만에 최고치”

李 지지율, 지난해 8월 이후 가장 높아

이재명 대통령의 국정 지지율이 64%를 기록했다는 여론조사 결과가 27일 발표됐다. 6개월 만에 가장 높은 수준이다.한국갤럽이 지난 24~26일 전국 만 18세 이상 1000명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 지지도를 조사한 결과 응답자의 64%가 ‘잘하고 있다’고 답했다. 직전 조사 발표일(지난 13일)보다 1% 포인트 오른 것으로, 지난해 8월 4주차 조사 이후 가장 높은 수치다. ‘잘못하고 있다’는 응답은 26%로 직전 조사와 같았다. ‘의견 유보’는 10%였다.긍정 평가 이유는 ‘경제·민생’과 ‘부동산 정책’이 각각 17%로 가장 높았다. ‘외교’(11%)와 ‘소통’(8%)이 뒤를 이었다. 부정 평가 이유는 ‘부동산 정책’이 15%로 가장 높았고 ‘경제·민생’(10%), ‘외교’(8%) 등 순이었다.정당 지지도는 더불어민주당이 43%, 국민의힘이 22%를 각각 기록했다. 민주당은 1%포인트 내렸고, 국민의힘은 변동이 없었다. 조국혁신당은 3%, 개혁신당은 2%, 진보당은 1%를 기록했다. 무당층은 28%였다.이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 접촉률은 45.1%, 응답률은 11.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.