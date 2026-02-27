李대통령 국정 지지율 64%…“6개월 만에 최고치”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

李대통령 국정 지지율 64%…“6개월 만에 최고치”

강동용 기자
강동용 기자
입력 2026-02-27 10:46
수정 2026-02-27 10:46
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

李 지지율, 지난해 8월 이후 가장 높아

이미지 확대
이재명 대통령이 26일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 특별전 ‘우리들의 이순신’을 관람한 뒤 상품관에서 기념품을 들고 포즈를 취하고 있다. 2026.2.26 연합뉴스
이재명 대통령이 26일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 특별전 ‘우리들의 이순신’을 관람한 뒤 상품관에서 기념품을 들고 포즈를 취하고 있다. 2026.2.26 연합뉴스


이재명 대통령의 국정 지지율이 64%를 기록했다는 여론조사 결과가 27일 발표됐다. 6개월 만에 가장 높은 수준이다.

한국갤럽이 지난 24~26일 전국 만 18세 이상 1000명을 대상으로 이 대통령의 직무수행에 관한 지지도를 조사한 결과 응답자의 64%가 ‘잘하고 있다’고 답했다. 직전 조사 발표일(지난 13일)보다 1% 포인트 오른 것으로, 지난해 8월 4주차 조사 이후 가장 높은 수치다. ‘잘못하고 있다’는 응답은 26%로 직전 조사와 같았다. ‘의견 유보’는 10%였다.

긍정 평가 이유는 ‘경제·민생’과 ‘부동산 정책’이 각각 17%로 가장 높았다. ‘외교’(11%)와 ‘소통’(8%)이 뒤를 이었다. 부정 평가 이유는 ‘부동산 정책’이 15%로 가장 높았고 ‘경제·민생’(10%), ‘외교’(8%) 등 순이었다.

정당 지지도는 더불어민주당이 43%, 국민의힘이 22%를 각각 기록했다. 민주당은 1%포인트 내렸고, 국민의힘은 변동이 없었다. 조국혁신당은 3%, 개혁신당은 2%, 진보당은 1%를 기록했다. 무당층은 28%였다.

이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호 전화 조사원 인터뷰 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 접촉률은 45.1%, 응답률은 11.8%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.
강동용 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로